Воздух в Новосибирске наполнился вредными примесями. Синоптики рассказали, из-за чего это произошло

В воздухе Новосибирска возрос уровень загрязнений. По данным платформы мониторинга CityAir, за двое суток произошло два пика увеличения PM2 и 5PM2.5 — показателей содержания взвешенных частиц в воздухе: 1 декабря в 22:00 и 2 декабря в 11:00. В настоящий момент показатели продолжают расти, и общая загрязненность воздуха достигает 7 баллов из 10 по шкале сервиса.
Синоптики объясняют проблему погодным условиями.
— Сейчас у нас установилась область высокого атмосферного давления, и в этих условиях обычно отмечается ослабление ветра до штиля, инверсионные распределения температуры с высотой, то есть не понижение температуры с высотой, а повышение. Вот такие слои обычно выполняют функции так называемых запирающих слоёв, то есть они препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Поэтому это может сопровождаться повышением концентрации загрязняющих веществ, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
В понедельник и во вторник условия будут сопровождаться накоплением примесей в приземном слое. Ситуация изменится 4 и 5 декабря — в эти дни ожидается приближение облачных систем с Запада, будут ветер и снегопады.
По данным синоптиков, 30 ноября на территории Юго-Востока Западной Сибири выпадали осадки в виде снега, был свежий ветер до 12–17 м/с, а после, 1 и 2 декабря, температура стала понижаться до –16, –27 градусов по области при штилевой погоде. До этого, ночью 30 ноября, температура была от –9 до –14, местами до –19 градусов — в результате температура понизилась на десять градусов. Это сопровождалось ростом атмосферного давления и штилевыми условиями и привело к удержанию над городом вредных веществ.
На прошлой неделе из-за области высокого атмосферного давления над Обью в Новосибирске поднимался туман, из-за которого с одного берега не было видно другого.