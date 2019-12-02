Воздух в Новосибирске наполнился вредными примесями. Синоптики рассказали, из-за чего это произошло

В воздухе Новосибирска возрос уровень загрязнений. По данным платформы мониторинга CityAir, за двое суток произошло два пика увеличения PM2 и 5PM2.5 — показателей содержания взвешенных частиц в воздухе: 1 декабря в 22:00 и 2 декабря в 11:00. В настоящий момент показатели продолжают расти, и общая загрязненность воздуха достигает 7 баллов из 10 по шкале сервиса.

Синоптики объясняют проблему погодным условиями.



— Сейчас у нас установилась область высокого атмосферного давления, и в этих условиях обычно отмечается ослабление ветра до штиля, инверсионные распределения температуры с высотой, то есть не понижение температуры с высотой, а повышение. Вот такие слои обычно выполняют функции так называемых запирающих слоёв, то есть они препятствуют рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Поэтому это может сопровождаться повышением концентрации загрязняющих веществ, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

