К оперному театру привезли ледяные плиты: здесь начали делать новогодний городок

В Новосибирске на центральной аллее Театрального сквера начались работы по строительству снежного городка. Открыть его обещают уже через две недели.
Первые ледяные плиты появились здесь ещё вчера, в воскресенье. Сегодня строители уже монтируют из них ограждение будущего катка. Центральная аллея наполовину перекрыта, проход по другой стороне ещё возможен.
Новогодний снежный городок в этом году будет построен не на площади Ленина (как это было все прошлые годы), а в сквере перед оперным театром. Здесь появится большой каток (площадью 2200 кв. м) и главная новогодняя ёлка. Каток будет бесплатным, а за деньги можно будет взять напрокат коньки.
Кроме Театрального сквера каток (ещё большего размера) появится на Михайловской набережной. Об этом в мэрии объявили на прошлой неделе, пообещав завершить строительные работы к 14 декабря.