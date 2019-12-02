К оперному театру привезли ледяные плиты: здесь начали делать новогодний городок

Каток разместится на центральной аллее, по обеим сторонам клумбы и на площадке перед театром

В Новосибирске на центральной аллее Театрального сквера начались работы по строительству снежного городка. Открыть его обещают уже через две недели.



Первые ледяные плиты появились здесь ещё вчера, в воскресенье. Сегодня строители уже монтируют из них ограждение будущего катка. Центральная аллея наполовину перекрыта, проход по другой стороне ещё возможен.

