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Город

К оперному театру привезли ледяные плиты: здесь начали делать новогодний городок

Центральную аллею скоро полностью перекроют для зимнего городка

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Каток разместится на центральной аллее, по обеим сторонам клумбы и на площадке перед театром

Каток разместится на центральной аллее, по обеим сторонам клумбы и на площадке перед театром

В Новосибирске на центральной аллее Театрального сквера начались работы по строительству снежного городка. Открыть его обещают уже через две недели.

Первые ледяные плиты появились здесь ещё вчера, в воскресенье. Сегодня строители уже монтируют из них ограждение будущего катка. Центральная аллея наполовину перекрыта, проход по другой стороне ещё возможен.

Ограждение катка строят из готовых ледяных плит

Ограждение катка строят из готовых ледяных плит

Новогодний снежный городок в этом году будет построен не на площади Ленина (как это было все прошлые годы), а в сквере перед оперным театром. Здесь появится большой каток (площадью 2200 кв. м) и главная новогодняя ёлка. Каток будет бесплатным, а за деньги можно будет взять напрокат коньки. 

Снежный городок откроют через две недели

Снежный городок откроют через две недели

Кроме Театрального сквера каток (ещё большего размера) появится на Михайловской набережной. Об этом в мэрии объявили на прошлой неделе, пообещав завершить строительные работы к 14 декабря.

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КОММЕНТАРИИ (12)

c богаткова
2 дек 2019 в 15:02

С внуком поеду в новогодний городок. Очень уж он любит кататься на бугатти тайп атлантик 1936 г.в.

Фото пользователя
2 дек 2019 в 15:00

Не к оперному театру, а к НОВАТУ. Мой любимый театр.

Гость
2 дек 2019 в 15:01

Молодцы.