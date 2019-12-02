Музыканты из Новосибирска выпустили альбом о трамвае № 13, бабушке-байкере и ржавом мангале

В Новосибирске музыканты группы «Группа НСК» записали альбом про город — четыре песни рассказывают о трамвае № 13 , бабушке-байкере с Затулинки, ржавом мангале на Обском море и группе граффитистов.

— Новый альбом у нас в стиле камеди-рок, даже камеди-металл. Идея — песни про город, причём получилось так, что они практически все связаны с Новосибирском. Получилось четыре песни. Там и Затулинка мелькает, и Красный проспект, и Обское море, и тринадцатый трамвай, — рассказал корреспонденту НГС лидер группы «Группа НСК» Славелий Роза.