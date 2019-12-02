Музыканты из Новосибирска выпустили альбом о трамвае № 13, бабушке-байкере и ржавом мангале

В Новосибирске музыканты группы «Группа НСК» записали альбом про город — четыре песни рассказывают о трамвае
— Новый альбом у нас в стиле камеди-рок, даже камеди-металл. Идея — песни про город, причём получилось так, что они практически все связаны с Новосибирском. Получилось четыре песни. Там и Затулинка мелькает, и Красный проспект, и Обское море, и тринадцатый трамвай, — рассказал корреспонденту НГС лидер группы «Группа НСК» Славелий Роза.
«Трамвай № 13»
«Группа НСК»
— Про трамвай
«Принцесса ночных дорог»
«Группа НСК»
— Бабушка-байкер — это образ собирательный, фигура Затулинки. О том, что на Затулинке живут люди особые, суровые, с которыми лучше не связываться, — рассказал музыкант.
Вдохновились музыканты и новосибирскими граффитистами и посвятили им отдельную песню, а также Обскому морю. Запись альбома заняла около трёх месяцев.
«Гильдия маляров»
«Группа НСК»
«Ржавый мангал»
«Группа НСК»
Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новую песню под названием «Новогодняя». НГС составил график гастролей знаменитостей — звезды значительно сократили свои визиты, особенно к нам в Сибирь, однако совсем обделёнными мы не остались.