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Культура

Музыканты из Новосибирска выпустили альбом о трамвае № 13, бабушке-байкере и ржавом мангале

Запись альбома заняла около трёх месяцев

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Музыкантов вдохновила отвага трамвая №&nbsp;13, который борется с нарушителями ПДД

Музыкантов вдохновила отвага трамвая № 13, который борется с нарушителями ПДД

В Новосибирске музыканты группы «Группа НСК» записали альбом про город — четыре песни рассказывают о трамвае № 13, бабушке-байкере с Затулинки, ржавом мангале на Обском море и группе граффитистов.

— Новый альбом у нас в стиле камеди-рок, даже камеди-металл. Идея — песни про город, причём получилось так, что они практически все связаны с Новосибирском. Получилось четыре песни. Там и Затулинка мелькает, и Красный проспект, и Обское море, и тринадцатый трамвай, — рассказал корреспонденту НГС лидер группы «Группа НСК» Славелий Роза.

«Трамвай № 13»

«Группа НСК»

— Про трамвай № 13 постоянно новости появляются. Долго я писал про него песню, год или два. Он в стальной этой броне, он мчится, и ему нипочём эти наглые автовладельцы, которые мешают остальным, заезжают на рельсы. Я считаю, что это несправедливо и неправильно — мешать общественному транспорту, — добавил Славелий Роза.

«Принцесса ночных дорог»

«Группа НСК»

— Бабушка-байкер — это образ собирательный, фигура Затулинки. О том, что на Затулинке живут люди особые, суровые, с которыми лучше не связываться, — рассказал музыкант.

Вдохновились музыканты и новосибирскими граффитистами и посвятили им отдельную песню, а также Обскому морю. Запись альбома заняла около трёх месяцев.

«Гильдия маляров»

«Группа НСК»

«Ржавый мангал»

«Группа НСК»

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новую песню под названием «Новогодняя». НГС составил график гастролей знаменитостей — звезды значительно сократили свои визиты, особенно к нам в Сибирь, однако совсем обделёнными мы не остались. 

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музыкантытрамвай 13
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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
2 дек 2019 в 13:28

Бабушка елка беззубая участвовала?

Фывап
2 дек 2019 в 13:32

А о чём нибудь реально существующем слабо? Или только о выделениях?

с богаткова
2 дек 2019 в 13:25

бабушка байкер это еще что такое? они обычно только на лавочках сидят.