Водитель Mitsubishi вылетел на тротуар, насмерть сбил двух собак и протаранил рекламный щит

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.
— Как я видел, машина выехала на тротуар, наехала на собак, которых выгуливала женщина, после проехала метров 70 и врезалась в рекламную конструкцию, — рассказал корреспонденту НГС очевидец случившегося.
По его наблюдениям, обе сбитых собаки были среднего роста — чуть ниже колена. От наезда машины они погибли, а их хозяйка «ужасно рыдала, сидя на коленях над телами собак».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что авария на проспекте Строителей случилась в 19:30.
— 54-летний водитель Mitsubishi Outlander, следовавший со стороны улицы Лыкова в сторону улицы Героев Труда, выехал за пределы проезжей части и наехал на рекламный щит, — описали ДТП в областной полиции, добавив, что водитель умер на месте аварии.
Причиной его смерти в полиции называют «полученные травмы». Но в социальных сетях появилась версия, что водителю стало плохо ещё до ДТП и что в щит он мог въехать уже мёртвым. В свою очередь инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков сообщил корреспонденту НГС, что может подтвердить только сам факт аварии — при этом в группе пропаганды не располагают подробностями о смерти водителя и участии собак в ДТП.
На прошлой неделе «Тойота» влетела в рекламный щит на Ипподромской — авария обошлась без пострадавших.