Водитель Mitsubishi вылетел на тротуар, насмерть сбил двух собак и протаранил рекламный щит

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.



— Как я видел, машина выехала на тротуар, наехала на собак, которых выгуливала женщина, после проехала метров 70 и врезалась в рекламную конструкцию, — рассказал корреспонденту НГС очевидец случившегося.



По его наблюдениям, обе сбитых собаки были среднего роста — чуть ниже колена. От наезда машины они погибли, а их хозяйка «ужасно рыдала, сидя на коленях над телами собак».

