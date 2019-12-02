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Происшествия

Водитель Mitsubishi вылетел на тротуар, насмерть сбил двух собак и протаранил рекламный щит

Мужчину достали из машины мёртвым

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В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские

Вечером в воскресенье, 1 декабря, на проспекте Строителей в Советском районе Новосибирска Mitsubishi Outlander насмерть сбил двух собак и въехал в рекламный щит — водитель умер на месте аварии.

— Как я видел, машина выехала на тротуар, наехала на собак, которых выгуливала женщина, после проехала метров 70 и врезалась в рекламную конструкцию, — рассказал корреспонденту НГС очевидец случившегося.

По его наблюдениям, обе сбитых собаки были среднего роста — чуть ниже колена. От наезда машины они погибли, а их хозяйка «ужасно рыдала, сидя на коленях над телами собак».

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что авария на проспекте Строителей случилась в 19:30.

— 54-летний водитель Mitsubishi Outlander, следовавший со стороны улицы Лыкова в сторону улицы Героев Труда, выехал за пределы проезжей части и наехал на рекламный щит, — описали ДТП в областной полиции, добавив, что водитель умер на месте аварии.

Причиной его смерти в полиции называют «полученные травмы». Но в социальных сетях появилась версия, что водителю стало плохо ещё до ДТП и что в щит он мог въехать уже мёртвым. В свою очередь инспектор группы пропаганды новосибирской Госавтоинспекции Владислав Савченков сообщил корреспонденту НГС, что может подтвердить только сам факт аварии — при этом в группе пропаганды не располагают подробностями о смерти водителя и участии собак в ДТП.

По словам очевидца, перед тем как въехать в рекламную конструкцию, машина сбила двух собак

По словам очевидца, перед тем как въехать в рекламную конструкцию, машина сбила двух собак

На прошлой неделе «Тойота» влетела в рекламный щит на Ипподромской — авария обошлась без пострадавших.

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ДТП с погибшим
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КОММЕНТАРИИ (78)

Монах
2 дек 2019 в 12:28

Куда мы катимся? Рыдаем над задавленными собачками, не над умершим человеком.

DeMack054
2 дек 2019 в 12:36

А почему не рыдает, когда носите натуральные шубы? Когда едите котлету или шашлыки? Когда наступает на кухне на таракана? Дамочке бы радоваться, что не детей пришибло и не её саму. Рыдает... Обидно, конечно, но перестаньте ставить животных на один уровень с человеком. Или уже настолько большинство опустилась, что и разницы не видят?

2 дек 2019 в 12:28

Какое горе для хозяйки погибших собачек.... Очень-очень жаль, что так закончилась обыкновенная прогулка...