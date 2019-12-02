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Развлечения

«Почта России» начала принимать у новосибирцев письма к Деду Морозу

На Главпочтамте письмо в Великий Устюг можно отправить без марок

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Информация с правильным адресом Деда Мороза размещена рядом с новогодними почтовыми ящиками

Информация с правильным адресом Деда Мороза размещена рядом с новогодними почтовыми ящиками

Сегодня, 2 декабря, в Новосибирске «Почта России» открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях. 

Написать письмо и опустить его в специальный ящик можно до конца новогодних праздников.

— Чтобы письмо попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза» — и наклеить на него марку, — сообщили в пресс-службе «Почты России». 

Однако в специальные почтовые ящики, на которых изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, конверты и открытки могут быть опущены и без марок.

Найти такие ящики в этом году можно на Главпочтамте (ул. Советская, 33) и в здании пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный.

— В этом году мы сотрудничаем с РЖД, ящик для писем появился не только на Главпочтамте, но и на вокзале. Коллеги давали информацию чуть раньше, потому что они стартовали 18 ноября. Эта сотрудничество связано с нашей надеждой, что в этом году будет больше желающих отправить письмо Деду Морозу, — сообщила пресс-секретарь Новосибирского филиала «Почты России» Галина Гордеенко.

По официальным данным, в прошлом году «Почта России» доставила в резиденцию зимнего волшебника свыше 200 тысяч писем со всей России.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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2 дек 2019 в 12:11

Дедушка мороз сделай подарок новосибирцам как и прошлом году... Чтобы позорная Сибирь не попала в плейоф...

Гость
2 дек 2019 в 12:08

Индекс на фото и в тексте не совпадает

cerb
2 дек 2019 в 12:06

"дорогой дедушка!..посади в краснообское отделение еще парочку операторов, на выдачу..
ну и пятерик им сверху накинь, а то жалятся постоянно.."