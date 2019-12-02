«Почта России» начала принимать у новосибирцев письма к Деду Морозу

Сегодня, 2 декабря, в Новосибирске «Почта России» открыла новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях.

Написать письмо и опустить его в специальный ящик можно до конца новогодних праздников.



— Чтобы письмо попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: «162340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза» — и наклеить на него марку, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

Однако в специальные почтовые ящики, на которых изображены почтальон Печкин и Дед Мороз, конверты и открытки могут быть опущены и без марок.



Найти такие ящики в этом году можно на Главпочтамте (ул. Советская, 33) и в здании пригородного вокзала станции Новосибирск-Главный.