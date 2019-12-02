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Увеличилось число погибших в аварии с BlaBlaCar и фурой: спустя 9 дней умерла пассажирка

Девушка умерла в больнице, ей было 19 лет

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Выживший пассажир рассказал, что уйти от столкновения у&nbsp;Toyota&nbsp;Camry не было никаких шансов

Выживший пассажир рассказал, что уйти от столкновения у Toyota Camry не было никаких шансов

В реанимации Болотнинской районной больницы сегодня, 2 декабря, умерла пассажирка BlaBlaCar — она попала в аварию на Toyota Camry 23 ноября.

Прежде водитель этого автомобиля и ещё один его пассажир погибли сразу после ДТП на трассе Р-255. Девушка боролась за жизнь девять дней.

— Девушка умерла на девятые сутки после аварии. Ей было 19 лет. У неё были очень тяжёлые травмы, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД областного управления МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

В Toyota Camry в живых остался только один пассажир. Он рассказал корреспонденту НГС, что уйти от столкновения с Hyundai Solaris у машины не было никаких шансов. По его словам, Hyundai выехал на встречную полосу, когда его закрутило и отбросило на Toyota.

Водитель и пассажирка Hyundai Solaris в аварии почти не пострадали. По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, у них не было переломов, лишь сотрясение головного мозга. 

Если вы знаете погибших в этом дорожном происшествии или видеорегистратор на вашем автомобиле снял момент аварии, то напишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер +7 923 157–00–00.

В минувшую пятницу в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Очевидцы сообщают, что в аварии также участвовал бензовоз.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Киви
2 дек 2019 в 11:56

Кого-то санавиаций транспортируют в лучшие клиники, а кого-то в болоткинской больнице оставляют умирать, соболезнуем...

2 дек 2019 в 11:51

Осудить водятла Соляриса лет на 25 за троих убиты им

Qwerty
2 дек 2019 в 11:50

Кому камри? Не бита, не крашена.