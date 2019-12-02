Насчитали 37 штук: новосибирцы заметили в небе вереницу спутников Илона Маска

Следить за перемещениями спутников можно в режиме реального времени

В Новосибирске три дня подряд жители наблюдают, как в ночном небе и рано утром над городом пролетает группа спутников.

— Сегодня утром в районе 8:00 утра наблюдал движение спутников, сразу 37 штук, шли один за одним с равным интервалом, но через 8–9 штук интервал увеличивался на 1–2–3 спутника, было очень интересно. Особенно когда перпендикулярно курсу этого маршрута (примерно посередине) прошли ещё два спутника на близком расстоянии, очень красивое зрелище на ясном небе, — рассказал корреспонденту НГС читатель НГС.