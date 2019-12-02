Насчитали 37 штук: новосибирцы заметили в небе вереницу спутников Илона Маска

В Новосибирске три дня подряд жители наблюдают, как в ночном небе и рано утром над городом пролетает группа спутников.
— Сегодня утром в районе 8:00 утра наблюдал движение спутников, сразу 37 штук, шли один за одним с равным интервалом, но через 8–9 штук интервал увеличивался на 1–2–3 спутника, было очень интересно. Особенно когда перпендикулярно курсу этого маршрута (примерно посередине) прошли ещё два спутника на близком расстоянии, очень красивое зрелище на ясном небе, — рассказал корреспонденту НГС читатель НГС.
В Большом новосибирском планетарии не смогли уточнить, чьи именно это были спутники.
— Вопросы по пролёту были ещё в пятницу. Искусственные спутники запускаются с достаточно большой частотой при современном уровне прогресса. Сейчас можно встретить аппараты космические, которые парами летают — это военного назначения. Вероятно, я сейчас пока не могу точно утверждать, но, вероятно, это какой-то очередной проект интересный, — рассказал корреспонденту НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин
При этом аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска сообщала о запуске 60 аппаратов 11 ноября — сейчас за их пролётом можно следить в режиме реального времени.
В конце мая новосибирец Павел Осокин снял в небе над городом полёт спутников Илона Маска. В середине апреля другой новосибирец Алексей Поляков сфотографировал полёт МКС на фоне Солнца.