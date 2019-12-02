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Насчитали 37 штук: новосибирцы заметили в небе вереницу спутников Илона Маска

Группа из 60 спутников была запущена 11 ноября

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Следить за перемещениями спутников можно в режиме реального времени

Следить за перемещениями спутников можно в режиме реального времени

В Новосибирске три дня подряд жители наблюдают, как в ночном небе и рано утром над городом пролетает группа спутников.

— Сегодня утром в районе 8:00 утра наблюдал движение спутников, сразу 37 штук, шли один за одним с равным интервалом, но через 8–9 штук интервал увеличивался на 1–2–3 спутника, было очень интересно. Особенно когда перпендикулярно курсу этого маршрута (примерно посередине) прошли ещё два спутника на близком расстоянии, очень красивое зрелище на ясном небе, — рассказал корреспонденту НГС читатель НГС.

В Большом новосибирском планетарии не смогли уточнить, чьи именно это были спутники.

— Вопросы по пролёту были ещё в пятницу. Искусственные спутники запускаются с достаточно большой частотой при современном уровне прогресса. Сейчас можно встретить аппараты космические, которые парами летают — это военного назначения. Вероятно, я сейчас пока не могу точно утверждать, но, вероятно, это какой-то очередной проект интересный, — рассказал корреспонденту НГС специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин

При этом аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска сообщала о запуске 60 аппаратов 11 ноября — сейчас за их пролётом можно следить в режиме реального времени.

Спутники Илона Маска в Новосибирске видели ещё в мае&nbsp;

Спутники Илона Маска в Новосибирске видели ещё в мае 

В конце мая новосибирец Павел Осокин снял в небе над городом полёт спутников Илона Маска. В середине апреля другой новосибирец Алексей Поляков сфотографировал полёт МКС на фоне Солнца.

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КОММЕНТАРИИ (35)

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2 дек 2019 в 11:29

В то время, пока Рогозин топит собак за государственный счёт и пилит деньги на строительстве космодрома, Илон Маск работает за сои собственные деньги...

Дно
2 дек 2019 в 11:30

А где наши хваленые спутники? А, рогозин?

Аноним
2 дек 2019 в 11:25

Это OneWeb пролетел что ли? Забавно читать, как теперь в статьях про него добавляют оговорки, дескать, проект обеспечит дешевым спутниковым интернетом весь мир, "кроме России" - потому что у нас его собрались глушить, разумеется в заботе о населении.