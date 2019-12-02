Водитель седана врезался в ограждение разрытой теплотрассы в Железнодорожном районе

В Новосибирске водитель седана не справился с управлением и врезался в ограждение на дороге в Железнодорожном районе. ДТП произошло вчера ночью около 22:00.

— На проспекте Димитрова в разрытую СГК яму влетела машина. Висит на боку, — сообщил в редакцию НГС читатель.

В ГИБДД факт ДТП подтвердили.

— Пострадавших нет. ДТП с материальным ущербом. Водителям следует быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков