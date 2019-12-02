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Водитель седана врезался в ограждение разрытой теплотрассы в Железнодорожном районе

В ДТП пострадавших среди людей нет

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Водитель седана врезался в ограждение

Водитель седана врезался в ограждение

В Новосибирске водитель седана не справился с управлением и врезался в ограждение на дороге в Железнодорожном районе. ДТП произошло вчера ночью около 22:00.

— На проспекте Димитрова в разрытую СГК яму влетела машина. Висит на боку, — сообщил в редакцию НГС читатель.

В ГИБДД факт ДТП подтвердили.

— Пострадавших нет. ДТП с материальным ущербом. Водителям следует быть аккуратнее на дороге, соблюдать скоростной режим, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

Вечером в прошедшую субботу в Кировском районе Новосибирска автомобиль Mazda Familia слетел с дороги в разрытую теплотрассу

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
2 дек 2019 в 09:38
+2 −1

Город из-за этих перекопок выглядит ужасно и зимой, и летом.

Фото пользователя
2 дек 2019 в 09:34
+2 −1

Опять вотсап? Ехал там позавчера вечером, видимость отличная в этом месте.

2 дек 2019 в 09:45
+1 −1

Вижу бетонные блоки на проезжей части, ограждения не вижу. Сотрудникам СГК бы ознакомиться с тем как обозначают дорожные работы в...