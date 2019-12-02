Мужчина выпал из окна девятиэтажки на улице Столетова

В Новосибирске около 6:00 из окна девятиэтажки выпал мужчина.

— На Столетова, 28 мужчину обнаружили возле дома, якобы выпал из окна. Пока разбираются, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Мужчину обнаружили уже без признаков жизни.

В середине ноября под окнами дома на улице Волховской в Ленинском районе обнаружили другого мужчину. В начале ноября в Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка.



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