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Мужчина выпал из окна девятиэтажки на улице Столетова

Инцидент произошёл рано утром

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Инцидент произошёл рано утром

Инцидент произошёл рано утром

В Новосибирске около 6:00 из окна девятиэтажки выпал мужчина.

— На Столетова, 28 мужчину обнаружили возле дома, якобы выпал из окна. Пока разбираются, — рассказали корреспонденту НГС в службе «112».

Мужчину обнаружили уже без признаков жизни.

В середине ноября под окнами дома на улице Волховской в Ленинском районе обнаружили другого мужчину. В начале ноября в Новосибирске из окна бизнес-центра ночью выпала девушка.

Если у вас есть важная информация по ЧП на Столетова, то свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8–923–157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
2 дек 2019 в 08:33
+1 −1

Наверняка женщина довела. Если женщина непослушная и треплет нервы её стоит жёстко воспитывать, а не прыгать в окна. Нужно взять...

2 дек 2019 в 08:44
+0 −0

Заставка стабильная Горский