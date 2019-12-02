ХК «Сибирь» обыграла «Северсталь» в Череповце

ХК «Сибирь» одержал вторую победу подряд. Новосибирские хоккеисты обыграли команду «Северсталь». Матч проходил в Череповце. Игра закончилась со счётом 6:4 в пользу сибиряков.
Голы забили Илья Морозов, Егор Миловзоров, Микаэль Руохомаа, Андрей Ермаков, Юкка Пельтола, Евгений Чесалин.
В следующем матче «Сибирь» встретится с омским «Авангардом». Игра пройдёт 4 декабря.
В ночь на субботу, 30 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» смогла прервать серию поражений, обыграв хельсинкский «Йокерит».