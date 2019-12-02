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ХК «Сибирь» обыграла «Северсталь» в Череповце

Игра закончилась со счётом 6:4

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Для новосибирской команды это вторая подряд победа&nbsp;

Для новосибирской команды это вторая подряд победа 

ХК «Сибирь» одержал вторую победу подряд. Новосибирские хоккеисты обыграли команду «Северсталь». Матч проходил в Череповце. Игра закончилась со счётом 6:4 в пользу сибиряков.

Голы забили Илья Морозов, Егор Миловзоров, Микаэль Руохомаа, Андрей Ермаков, Юкка Пельтола, Евгений Чесалин.

В следующем матче «Сибирь» встретится с омским «Авангардом». Игра пройдёт 4 декабря.

В ночь на субботу, 30 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» смогла прервать серию поражений, обыграв хельсинкский «Йокерит».

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КОММЕНТАРИИ (6)

Хоккей
2 дек 2019 в 08:33
+3 −0

Неожиданно валидольный матч оказался,хотя поначалу казалось,что Сибирь разгромит череповчан.Но когда счет стал 4:1 уже в конце...

Гость
2 дек 2019 в 07:56
+1 −2

Травников за Сибирь или Северсталь?

Гость
2 дек 2019 в 08:07
+1 −1

Где беснующиеся тролли??
В статьях о поражениях, их - десятки...)))))