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Культура

Новосибирская группа «Парцвания» презентовала новогоднюю песню

Текст был написан за один день

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На этой неделе должен выйти клип к «Новогодней»

На этой неделе должен выйти клип к «Новогодней»

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новую песню под названием «Новогодняя». Запись об этом появилась в официальном сообществе музыкантов во «ВКонтакте».

— Текст был написан за один день. Песня состоит из собирательных образов, связанных у меня с Новым годом. На этой неделе должен выйти клип к «Новогодней», — рассказала корреспонденту НГС солистка группы Татьяна Парцвания.

Также девушка уточнила, что ближайший концерт будет в Томске 14 декабря. А в Новосибирске встретиться с группой можно будет только в следующем году. 

В начале осени «Парцвания» выпустила новый альбом под названием «Кококо». В него вошли три песни: «Не беги», «Superмодный» и «Кококо».

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КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
2 дек 2019 в 00:02
+0 −1

из бутылочки из-под спрайта мы елочку сделали... есть такая песня в жанре шансон, только ее слушаем.

Фото пользователя
2 дек 2019 в 00:02
+0 −1

Название странное, на Новый год в моем ЧОПе музыку не слушают, потому что в новогодние дни наиболее чутко несут службу мои...

2 дек 2019 в 00:04
+0 −0

Еще бы Гамсахурдия группу назвали.