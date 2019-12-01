Новосибирская группа «Парцвания» презентовала новогоднюю песню

Новосибирская группа «Парцвания» выпустила новую песню под названием «Новогодняя». Запись об этом появилась в официальном сообществе музыкантов во «ВКонтакте».
— Текст был написан за один день. Песня состоит из собирательных образов, связанных у меня с Новым годом. На этой неделе должен выйти клип к «Новогодней», — рассказала корреспонденту НГС солистка группы Татьяна Парцвания.
Также девушка уточнила, что ближайший концерт будет в Томске 14 декабря. А в Новосибирске встретиться с группой можно будет только в следующем году.
В начале осени «Парцвания» выпустила новый альбом под названием «Кококо». В него вошли три песни: «Не беги», «Superмодный» и «Кококо».