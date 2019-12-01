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Происшествия

Hyundai Solaris сбил ребёнка в Центральном районе

Мальчика с переломом ноги увезли в больницу

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ДТП произошло в 17:30

ДТП произошло в 17:30

Сегодня вечером, 1 декабря, водитель автомобиля Hyundai Solaris на пешеходном переходе сбил мальчика. ДТП произошло в Центральном районе. 

— Водитель 1984 года рождения двигался по улице Военной со стороны улицы Ипподромской. Иномарка совершила наезд на пешехода у дома 9/2 по улице Военная, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2005 года рождения, его госпитализировали с переломом правой ноги, — сообщили в ГИБДД. 

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются. 

Иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе

Иномарка сбила мальчика на пешеходном переходе

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

В конце ноября 14-летняя девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами после того, как вечером 28 ноября её сбил «Ниссан-Санни» на трассе К-17р.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
1 дек 2019 в 23:11

не вижу ничего страшного в данном происшествии..

с богаткова
1 дек 2019 в 23:10

у детей быстро переломы заживают.

Геша
1 дек 2019 в 23:10

Плохое освещение ! + невнимательность