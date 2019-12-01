Hyundai Solaris сбил ребёнка в Центральном районе

— Водитель 1984 года рождения двигался по улице Военной со стороны улицы Ипподромской. Иномарка совершила наезд на пешехода у дома 9/2 по улице Военная, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2005 года рождения, его госпитализировали с переломом правой ноги, — сообщили в ГИБДД.

Сегодня вечером, 1 декабря, водитель автомобиля Hyundai Solaris на пешеходном переходе сбил мальчика. ДТП произошло в Центральном районе.

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В конце ноября 14-летняя девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами после того, как вечером 28 ноября её сбил «Ниссан-Санни» на трассе К-17р.