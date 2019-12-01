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Зима

В Новосибирскую область прилетели седые дятлы

Маленькие птички с красными шапочками были замечены недалеко от села Морозово

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Серые дятлы охотно едят из кормушек, с удовольствием угостятся семечками и салом

Серые дятлы охотно едят из кормушек, с удовольствием угостятся семечками и салом

В Новосибирск на зимовку прилетели седые дятлы — маленькие серые птички с ярко-красными шапочками на голове.

Фотографиями с НГС поделился читатель Игорь Степанов. Он заметил птиц в Искитимской области, недалеко от села Морозово. 

Как пояснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, серого дятла довольно часто можно встретить в Новосибирской области. После черного это второй по величине дятел. Затем идут пёстрый, белоспинный, трёхпалый и малый дятлы.

— Все эти виды дятлов у нас зимуют. Летом предпочитают добывать муравьев-древоточцев, а зимой долбят стволы деревьев, пораженных личинками вредителей леса. Также извлекают семена из шишек. Седой дятел обычно близко подпускает человека, его часто фотографируют и снимают на видео.

Летом дятлы выводят потомство в наших краях, включая городские леса Новосибирска. Осенью и зимой они кочуют в поисках корма, их можно встретить в городских кварталах. Серые дятлы охотно едят из кормушек, с удовольствием угостятся семечками и салом.

В начале ноября В Новосибирск на зимовку прилетели чечётки. В городе им проще прокормиться, и температуры в Новосибирске зимой выше, чем в местах их обычного обитания. 

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КОММЕНТАРИИ (12)

ЫЫЫ
1 дек 2019 в 22:19

Поседеешь тут...

Фото пользователя
1 дек 2019 в 22:05

Ночью не спят дрозды. Знают дрозды,что им будет п...ы, вот ине саят дрозды.

Фото пользователя
1 дек 2019 в 22:02

Дятлик-пухнасточка ми-ми-ми.....Я фсе хочу поймать коршуна иле ворону, хчу, штоп они сидели у мя в клетушке и песынки мине спивали готишно так - подкаркивали, я жи готэсса....😁