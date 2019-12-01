В Новосибирскую область прилетели седые дятлы

Серые дятлы охотно едят из кормушек, с удовольствием угостятся семечками и салом

В Новосибирск на зимовку прилетели седые дятлы — маленькие серые птички с ярко-красными шапочками на голове.



Фотографиями с НГС поделился читатель Игорь Степанов. Он заметил птиц в Искитимской области, недалеко от села Морозово.

Как пояснил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, серого дятла довольно часто можно встретить в Новосибирской области. После черного это второй по величине дятел. Затем идут пёстрый, белоспинный, трёхпалый и малый дятлы.

— Все эти виды дятлов у нас зимуют. Летом предпочитают добывать муравьев-древоточцев, а зимой долбят стволы деревьев, пораженных личинками вредителей леса. Также извлекают семена из шишек. Седой дятел обычно близко подпускает человека, его часто фотографируют и снимают на видео.