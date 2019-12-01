Новосибирцы выпустили маску для Instagram, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ

Общественная организация из Новосибирска «Гуманитарный проект» выпустила маску дополненной реальности 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом. По задумке организаторов, она делает пользователя социальной сети похожим на человека с ВИЧ.

— Мы придумали эту маску, чтобы обратить внимание на проблему. Люди почему-то думают, что эта проблема их не коснётся и что ВИЧ-инфекцией могут болеть только какие-то другие люди. Или что эти люди должны выглядеть как-то иначе. Мы постарались не просто лозунг какой-то бросить. Мы призываем людей к простому и понятному действию, а именно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мы говорим, где и когда это можно сделать просто, быстро, безопасно и бесплатно, — рассказал корреспонденту НГС заместитель руководителя «Гуманитарного проекта» Дмитрий Уфимцев.