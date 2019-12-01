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Новосибирцы выпустили маску для Instagram, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ

Они призывают людей пройти бесплатное тестирование

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Маска не меняет лицо человека, потому что, как поясняют создатели, ВИЧ невидим, если не пройти тест

Маска не меняет лицо человека, потому что, как поясняют создатели, ВИЧ невидим, если не пройти тест

Общественная организация из Новосибирска «Гуманитарный проект» выпустила маску дополненной реальности 1 декабря — во Всемирный день борьбы со СПИДом. По задумке организаторов, она делает пользователя социальной сети похожим на человека с ВИЧ.

— Мы придумали эту маску, чтобы обратить внимание на проблему. Люди почему-то думают, что эта проблема их не коснётся и что ВИЧ-инфекцией могут болеть только какие-то другие люди. Или что эти люди должны выглядеть как-то иначе. Мы постарались не просто лозунг какой-то бросить. Мы призываем людей к простому и понятному действию, а именно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Мы говорим, где и когда это можно сделать просто, быстро, безопасно и бесплатно, — рассказал корреспонденту НГС заместитель руководителя «Гуманитарного проекта» Дмитрий Уфимцев.

Маску можно скачать по ссылке и разместить в сторис своего профиля в Instagram. Если навести её на лицо, на экране телефона появляются подписи: «Эта маска делает меня похожим на человека с ВИЧ. Да, она ничего не поменяла. ВИЧ не видим, пока ты не пройдёшь тест». Организаторы запустили маску в рамках акции #сдайсвойстрах.

— Участников онлайн-кампании призывают использовать для записи сториc — коротких видео в Instagram — маску дополненной реальности, которая никак не меняет их лица, потому что ВИЧ невидим, пока не пройдешь тестирование. Главная цель акции — призвать людей не бояться сдавать тест на ВИЧ и предоставить им достоверную информацию о способах защититься от вируса, — поясняют организаторы.

Ранее новосибирцы с положительным ВИЧ-статусом рассказали о том, как они сами столкнулись с ВИЧ и в чём нуждаются те, кто только что узнал о своём положительном статусе.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
1 дек 2019 в 18:58

в инстаграме популярны ники с богаткова,.....маски зачем нужны? выходите без масок, например у меня на аватаре моя реальная фотография.

Фото пользователя
1 дек 2019 в 18:57

Интересная маска. Но новосибирцы могут и мою маску (с аватарки) сделать себе в инстаграме.