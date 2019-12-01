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В Новосибирске нашлась женщина, которая собиралась после работы в магазин и пропала на неделю

Анна Кремер вернулась домой сама

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Женщина вернулась домой спустя неделю

Женщина вернулась домой спустя неделю

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что нашлась 34-летняя жительница Новосибирска Анна Кремер, которая вышла с работы и не вернулась.

— Сама вернулась, подробностей пока не знаем. Ей сейчас нужно приехать в полицию и написать объяснение, — сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.

Женщина пропала в понедельник, 25 ноября. О её пропаже сообщил брат. Было известно, что Анна недавно сменила место работы и проходила стажировку. После рабочего дня она собиралась пройтись по магазинам, но домой не вернулась. Её телефон был отключён.

В октябре в городе Бердске пропал 14-летний подросток. Пять дней его искали сотни волонтёров. Однако позже его тело было обнаружено в лесу.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Греча
1 дек 2019 в 18:20

"Ей сейчас нужно приехать в полицию и написать объяснение"
Да с фига ли? Ей-то это зачем нужно? Кто сказал что нужно всегда быть на радарах? А если не напишет объяснение то что - посадят, штраф? И что писать в объяснение, почему нашлась? Или почему о каждом своем шаге не сообщает и не раскрывает всему свету подробности своей личной жизни?

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1 дек 2019 в 18:15

Загуляла рспешечка...

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1 дек 2019 в 18:13

Говорил же найдётся бездельница...