В Новосибирске нашлась женщина, которая собиралась после работы в магазин и пропала на неделю

В воскресенье, 1 декабря, стало известно о том, что нашлась 34-летняя жительница Новосибирска Анна Кремер, которая вышла с работы и не вернулась.

— Сама вернулась, подробностей пока не знаем. Ей сейчас нужно приехать в полицию и написать объяснение, — сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.



Женщина пропала в понедельник, 25 ноября. О её пропаже сообщил брат. Было известно, что Анна недавно сменила место работы и проходила стажировку. После рабочего дня она собиралась пройтись по магазинам, но домой не вернулась. Её телефон был отключён.