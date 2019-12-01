В Забайкалье автобус упал в реку, погибли 19 человек

В Забайкальском крае автобус с 43 пассажирами слетел с моста в реку. ДТП произошло сегодня, 1 декабря, на 60-м километре дороги Могойтуй — Сретенск — Олочи. 19 человек погибли, еще 21 получил травмы. В правительстве края отмечают, что несколько человек находятся в тяжелом состоянии.



Известно, что автобус следовал по маршруту Сретенск — Чита. Во время движения у него лопнуло колесо, и он рухнул с моста на лед замерзшей реки, пишет Baza. На место происшествия вылетели два вертолета санитарной авиации, с пострадавшими и их родственниками работают психологи.

