Жители Новосибирска вышли на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе

Новосибирцы выступают против строительства мусорного полигона Фото: Александр Ощепков

Днём в воскресенье, 1 декабря, жители Новосибирска вышли на митинг в Первомайский сквер в знак солидарности с активистами, которые выступают против строительства мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области. — Митинг был организован не только из чувства солидарности, но и обыкновенного стыда. Я долгое время слежу за этим конфликтом, хотел сам поехать в Шиес, но мне не позволяют средства и обстоятельства. И глядя на этих храбрых людей, которые живут почти в военных условиях, хочется помочь хоть чем-нибудь. Вот и я решил помочь освещением проблемы в Сибири, — рассказал корреспонденту НГС организатор митинга Андрей Попов.

По наблюдениям корреспондента, на митинг пришли около 30 новосибирцев Фото: Александр Ощепков

В сквере собралось несколько десятков новосибирцев, чтобы обратить внимание на ситуацию с мусорным полигоном. По словам организаторов, это протестная акция не только за тех, кто борется за отмену строительства мусорного полигона в Шиесе, но и против существующего положения в стране.

— В сущности, чужих проблем не существует. Гражданам нашей страны, довольным и недовольным, нужно понять, что если приходят за одними, то придут и за другими. Протестуя против ситуации в другом регионе, мы даём понять людям оттуда, что они не одиноки. Таким образом, если протест в Шиесе победит (а мне хотелось бы верить, что он победит), то в случае такого же конфликта здесь, в Новосибирске, нас поддержат те, за кого мы выступили в Архангельской области. Так и формируется единое общество, которое отстаивает свои права, — добавил Андрей Попов.

Организаторами выступили представители КПРФ, поэтому красных флагов было больше, чем плакатов Фото: Александр Ощепков / НГС

Решение о возведении мусорного полигона на Шиесе, куда планируется отправлять отходы из Москвы и Подмосковья, власти Архангельской области приняли осенью прошлого. В этом году активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства мусорного полигона.



Митингующие выступали не только против строительства мусорного полигона, но и против существующего положения в стране Фото: Александр Ощепков

По словам организатора Андрея Попова, людям в соседнем регионе нужно дать понять, что они не одиноки Фото: Александр Ощепков

А вот и те, кто просто проходил мимо, но остановился посмотреть на участников митинга Фото: Александр Ощепков

Кстати, один плакат всё-таки был Фото: Александр Ощепков