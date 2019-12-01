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Жители Новосибирска вышли на митинг против строительства мусорного полигона в Шиесе

Акция прошла в Первомайском сквере

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Новосибирцы выступают против строительства мусорного полигона

Новосибирцы выступают против строительства мусорного полигона

Днём в воскресенье, 1 декабря, жители Новосибирска вышли на митинг в Первомайский сквер в знак солидарности с активистами, которые выступают против строительства мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области.

— Митинг был организован не только из чувства солидарности, но и обыкновенного стыда. Я долгое время слежу за этим конфликтом, хотел сам поехать в Шиес, но мне не позволяют средства и обстоятельства. И глядя на этих храбрых людей, которые живут почти в военных условиях, хочется помочь хоть чем-нибудь. Вот и я решил помочь освещением проблемы в Сибири, — рассказал корреспонденту НГС организатор митинга Андрей Попов.

По наблюдениям корреспондента, на митинг пришли около 30 новосибирцев

По наблюдениям корреспондента, на митинг пришли около 30 новосибирцев

В сквере собралось несколько десятков новосибирцев, чтобы обратить внимание на ситуацию с мусорным полигоном. По словам организаторов, это протестная акция не только за тех, кто борется за отмену строительства мусорного полигона в Шиесе, но и против существующего положения в стране.

— В сущности, чужих проблем не существует. Гражданам нашей страны, довольным и недовольным, нужно понять, что если приходят за одними, то придут и за другими. Протестуя против ситуации в другом регионе, мы даём понять людям оттуда, что они не одиноки. Таким образом, если протест в Шиесе победит (а мне хотелось бы верить, что он победит), то в случае такого же конфликта здесь, в Новосибирске, нас поддержат те, за кого мы выступили в Архангельской области. Так и формируется единое общество, которое отстаивает свои права, — добавил Андрей Попов.

Организаторами выступили представители КПРФ, поэтому красных флагов было больше, чем плакатов

Организаторами выступили представители КПРФ, поэтому красных флагов было больше, чем плакатов

Решение о возведении мусорного полигона на Шиесе, куда планируется отправлять отходы из Москвы и Подмосковья, власти Архангельской области приняли осенью прошлого. В этом году активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства мусорного полигона.

Митингующие выступали не только против строительства мусорного полигона, но и против существующего положения в стране

Митингующие выступали не только против строительства мусорного полигона, но и против существующего положения в стране

По словам организатора Андрея Попова, людям в соседнем регионе нужно дать понять, что они не одиноки

По словам организатора Андрея Попова, людям в соседнем регионе нужно дать понять, что они не одиноки

А вот и те, кто просто проходил мимо, но остановился посмотреть на участников митинга

А вот и те, кто просто проходил мимо, но остановился посмотреть на участников митинга

Кстати, один плакат всё-таки был

Кстати, один плакат всё-таки был

В конце ноября православные активисты вышли на пикет против закона о домашнем насилии.

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КОММЕНТАРИИ (26)

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1 дек 2019 в 17:29

Выйти со своим мнением - пожалуйста, а предложить свои варианты - не судьба? Как говорится, митинговать - не мешки ворочать...

Бантик на попе
1 дек 2019 в 17:36

И вот это люди называют пользой? Никогда не понимала . . Люди стали забывать, что такое польза. Когда они последний раз помогли бабушке перейти дорогу? Когда последний раз накормили бездомное животное? Когда жертвовали чем-то ради других? Все вот это - показуха чистой воды и никакой пользы никому не принесет!

Фото пользователя
1 дек 2019 в 17:37

Отличный плакат "Мы очистим Россию от мусора!"
Молодцы, ребята!