100 фотографов выступили с профессиональными музыкантами в холле зала Каца

Днём в воскресенье, 1 декабря, в концертном холле зала им. А.М. Каца состоялся концерт-перфоманс «Фортепиано.Фотоаппарат». В нём приняли участие 100 фотографов, которые с помощью звуков фотоаппаратов аккомпанировали профессиональным музыкантам.

— Я когда услышала, как звучат 50 камер, мне показалось это интересным. Потом я подумала: а не сделать ли звучание камер и фортепиано. Мне очень сильно помогла филармония. Предоставили помещение для репетиций, помещение для проведения самого концерта. Без них такой большой проект было бы гораздо сложнее сделать. И я хочу сказать спасибо фотомузыкантам, потому что если бы на мой призыв в соцсетях, когда я писала, никто не откликнулся, то, я думаю, ничего бы и не случилось, — рассказала корреспонденту НГС создатель проекта Анна Маслова.