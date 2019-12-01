100 фотографов выступили с профессиональными музыкантами в холле зала Каца

Днём в воскресенье, 1 декабря, в концертном холле зала им.
— Я когда услышала, как звучат 50 камер, мне показалось это интересным. Потом я подумала: а не сделать ли звучание камер и фортепиано. Мне очень сильно помогла филармония. Предоставили помещение для репетиций, помещение для проведения самого концерта. Без них такой большой проект было бы гораздо сложнее сделать. И я хочу сказать спасибо фотомузыкантам, потому что если бы на мой призыв в соцсетях, когда я писала, никто не откликнулся, то, я думаю, ничего бы и не случилось, — рассказала корреспонденту НГС создатель проекта Анна Маслова.
Некоторые камеры для концерта организаторам предоставили коллекционеры, чтобы звучание было более разнообразным.
— Мы садились вместе, прослушивали несколько раз пьесу, после этого понимали, в какой момент нужно щёлкать, и на четыре руки нащёлкивали партитуру, которую потом исполнили фотомузыканты, — объясняет создательница проекта. — Вначале мы исследовали камеры и пытались понять, что мы можем из них выжать. Понятно, что современные зеркальные камеры могут щёлкать одиночно и серией. Нам этого было мало. Поэтому мы обратились к старым камерам и выяснили, что, например, у «Киевов» есть классный режим автоспуска, который хорошо регулируется при помощи специальной кнопки. То есть можно жужжание включить, а затем в определённый момент выключить. Еще мы использовали «Зениты». Оказалось, что это очень хрупкие камеры, потому что они старые. И их створки очень быстро приходят в негодность. Поэтому мы их включили на режим перемотки. Там можно держать специальную кнопочку, тогда рычажок ходит свободно, издавая щелканья и звуки, похожие на шестерёнки.
По словам Анны Масловой, на подготовку к концерту ушёл месяц. Артисты провели четыре репетиции. Вместе с фотографами выступили заслуженный артист России пианист Геннадий Пыстин и дирижер Алим Шахмаметьев.
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