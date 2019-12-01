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Культура

100 фотографов выступили с профессиональными музыкантами в холле зала Каца

Совместно они исполнили несколько пьес

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Концерт состоялся сегодня днём

Концерт состоялся сегодня днём

Днём в воскресенье, 1 декабря, в концертном холле зала им. А.М. Каца состоялся концерт-перфоманс «Фортепиано.Фотоаппарат». В нём приняли участие 100 фотографов, которые с помощью звуков фотоаппаратов аккомпанировали профессиональным музыкантам.

— Я когда услышала, как звучат 50 камер, мне показалось это интересным. Потом я подумала: а не сделать ли звучание камер и фортепиано. Мне очень сильно помогла филармония. Предоставили помещение для репетиций, помещение для проведения самого концерта. Без них такой большой проект было бы гораздо сложнее сделать. И я хочу сказать спасибо фотомузыкантам, потому что если бы на мой призыв в соцсетях, когда я писала, никто не откликнулся, то, я думаю, ничего бы и не случилось, — рассказала корреспонденту НГС создатель проекта Анна Маслова.

Артисты целый месяц готовились к выступлению

Артисты целый месяц готовились к выступлению

Некоторые камеры для концерта организаторам предоставили коллекционеры, чтобы звучание было более разнообразным.

— Мы садились вместе, прослушивали несколько раз пьесу, после этого понимали, в какой момент нужно щёлкать, и на четыре руки нащёлкивали партитуру, которую потом исполнили фотомузыканты, — объясняет создательница проекта. — Вначале мы исследовали камеры и пытались понять, что мы можем из них выжать. Понятно, что современные зеркальные камеры могут щёлкать одиночно и серией. Нам этого было мало. Поэтому мы обратились к старым камерам и выяснили, что, например, у «Киевов» есть классный режим автоспуска, который хорошо регулируется при помощи специальной кнопки. То есть можно жужжание включить, а затем в определённый момент выключить. Еще мы использовали «Зениты». Оказалось, что это очень хрупкие камеры, потому что они старые. И их створки очень быстро приходят в негодность. Поэтому мы их включили на режим перемотки. Там можно держать специальную кнопочку, тогда рычажок ходит свободно, издавая щелканья и звуки, похожие на шестерёнки.

Профессиональные музыканты помогли фотографам отлично отыграть концерт

Профессиональные музыканты помогли фотографам отлично отыграть концерт

По словам Анны Масловой, на подготовку к концерту ушёл месяц. Артисты провели четыре репетиции. Вместе с фотографами выступили заслуженный артист России пианист Геннадий Пыстин и дирижер Алим Шахмаметьев.

В представлении участвовали не только современные, но и коллекционные фотоаппараты

В представлении участвовали не только современные, но и коллекционные фотоаппараты

Перфоманс состоялся в концертном холле зала им. Каца

Перфоманс состоялся в концертном холле зала им. Каца

Раскладывать свуки фотоаппаратов на музыку организатору Анне Масловой помогала преподаватель музыкальной школы

Раскладывать свуки фотоаппаратов на музыку организатору Анне Масловой помогала преподаватель музыкальной школы

Участники исполнили чуть более десятка пьес Чайковского, Шостаковича и нашего Броннера&nbsp;

Участники исполнили чуть более десятка пьес Чайковского, Шостаковича и нашего Броннера 

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