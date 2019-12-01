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Спорт

Роман Власов допустил, что Олимпиада в Токио может стать последней в его карьере

Спортсмен собирается принять окончательное решение после соревнований

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Борец рассказал, что окончательное решение будет принято после Олимпиады

Борец рассказал, что окончательное решение будет принято после Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска рассказал, что допускает возможность закончить свою спортивную карьеру после олимпиады, которая пройдёт в Токио в 2020 году.

— В конце этого олимпийского цикла у меня появились мысли о завершении карьеры. Сейчас я понимаю, что следующий год, скорее всего, будет последним, и я сделаю все, чтобы там, в Токио, у меня все сложилось. Думаю, решение будет принято в зависимости от результата, которого я добьюсь в Токио, — рассказал Роман Власов ТАСС.

В середине сентября чемпион не смог пройти в четвертьфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе, уступив казахстанскому борцу Асхату Дильмухамедову. Позже спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку.

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Роман Власовгреко-римская борьба

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КОММЕНТАРИИ (12)

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1 дек 2019 в 13:21

9 декабря решат, будет ли олимпиада вообще для нашей сборной , наши чиновники сделали все , что бы сборная не ехала.

1 дек 2019 в 13:13

В Токио поехать бы сборной вообще.

Гость
1 дек 2019 в 13:30

Всё правильно. Пора становиться депутатом😁