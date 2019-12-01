Роман Власов допустил, что Олимпиада в Токио может стать последней в его карьере

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе из Новосибирска рассказал, что допускает возможность закончить свою спортивную карьеру после олимпиады, которая пройдёт в Токио в 2020 году.

— В конце этого олимпийского цикла у меня появились мысли о завершении карьеры. Сейчас я понимаю, что следующий год, скорее всего, будет последним, и я сделаю все, чтобы там, в Токио, у меня все сложилось. Думаю, решение будет принято в зависимости от результата, которого я добьюсь в Токио, — рассказал Роман Власов ТАСС.