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В Новосибирске мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки

Он сел на конечной остановке и платил за всех, кто заходил

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Даже если люди давали водителю деньги, он их возвращал

Даже если люди давали водителю деньги, он их возвращал

Утром в воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске неизвестный мужчина заплатил за проезд всех пассажиров в маршрутке № 11, которая двигалась из посёлка Северный в сторону Планетария. 

— Он, видимо, с конечной остановки сел, а я со следующей остановки «Игарская». Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный. Я, говорит, за вас уже заплатил. Я спросил: «А в честь какого праздника?» Он так ничего и не ответил. Пассажиры начали вопросы задавать, что, может, ребёнок родился. Он сказал: «Нет, моему ребёнку уже 7 лет». То есть он ничего не сказал и всю дорогу молчал, — рассказал корреспонденту НГС один из пассажиров маршрутки Юрий.

Он также уточнил, что люди были в ступоре от такого поступка и спрашивали мужчину, зачем он это делает. 

— Водитель уже, наверное, в курсе был. Если даже ему люди и подавали деньги, то он возвращал их назад, а тот рассчитывался за человека, — добавил Юрий.

Напомним, что с 8 декабря в Новосибирске поднимутся цены на проезд в общественном транспорте.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
1 дек 2019 в 12:34
+4 −0

приятно читать такое! молодец мужчина, и не важно по какому поводу, все улыбались и становились добрее - и это есть круто!!

Сэр
1 дек 2019 в 12:33
+1 −3

Грехи отмывает так..

123
1 дек 2019 в 12:32
+4 −0

это самая крутая новость нгс в этом году,серьёзно