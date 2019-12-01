В Новосибирске мужчина заплатил за проезд всех пассажиров маршрутки

Утром в воскресенье, 1 декабря, в Новосибирске неизвестный мужчина заплатил за проезд всех пассажиров в маршрутке № 11 , которая двигалась из посёлка Северный в сторону Планетария.

— Он, видимо, с конечной остановки сел, а я со следующей остановки «Игарская». Я увидел, что маршрутка подъезжает, и подбежал, по-быстренькому заскочил. Он мне сказал, что сегодня проезд бесплатный. Я, говорит, за вас уже заплатил. Я спросил: «А в честь какого праздника?» Он так ничего и не ответил. Пассажиры начали вопросы задавать, что, может, ребёнок родился. Он сказал: «Нет, моему ребёнку уже 7 лет». То есть он ничего не сказал и всю дорогу молчал, — рассказал корреспонденту НГС один из пассажиров маршрутки Юрий.