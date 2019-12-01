«Повис на руках»: житель Новосибирска провалился в открытый люк

В минувшую субботу, 30 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина провалился в открытый люк. Об этом он сообщил в редакцию НГС.
«Между трамвайными остановками "Сад мичуринцев" и "Куприна" нет пешеходного тротуара, а бывает, что нужно пройти одну остановку по трамвайным путям. Когда едет встречный или попутный трамвай, соответственно, переходишь на противоположную сторону. Всегда так делал, но в этот раз не получилось. Дело в том, что в этом месте [на путях] находятся минимум четыре открытых люка в колодцы, в один из которых я и провалился одной ногой и повис на руках», — написал пострадавший.
По словам читателя, обошлось без травм. Из люка он смог выбраться самостоятельно.
«Другим может повезти гораздо меньше, например, там могут пойти дети, когда рядом никого не будет», — добавил он.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли закрыть люки на этом участке в ближайшее время.
В середине ноября маленький ребенок упал в открытый канализационный люк на ОбьГЭСе. Он зацепился одеждой за край ямы, и мама успела его вытащить.