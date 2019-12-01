«Повис на руках»: житель Новосибирска провалился в открытый люк

В минувшую субботу, 30 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина провалился в открытый люк. Об этом он сообщил в редакцию НГС.

«Между трамвайными остановками "Сад мичуринцев" и "Куприна" нет пешеходного тротуара, а бывает, что нужно пройти одну остановку по трамвайным путям. Когда едет встречный или попутный трамвай, соответственно, переходишь на противоположную сторону. Всегда так делал, но в этот раз не получилось. Дело в том, что в этом месте [на путях] находятся минимум четыре открытых люка в колодцы, в один из которых я и провалился одной ногой и повис на руках», — написал пострадавший.