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Город

«Повис на руках»: житель Новосибирска провалился в открытый люк

Обошлось без травм

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Люки занесло снегом, поэтому их сложно заметить

Люки занесло снегом, поэтому их сложно заметить

В минувшую субботу, 30 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска мужчина провалился в открытый люк. Об этом он сообщил в редакцию НГС.

«Между трамвайными остановками "Сад мичуринцев" и "Куприна" нет пешеходного тротуара, а бывает, что нужно пройти одну остановку по трамвайным путям. Когда едет встречный или попутный трамвай, соответственно, переходишь на противоположную сторону. Всегда так делал, но в этот раз не получилось. Дело в том, что в этом месте [на путях] находятся минимум четыре открытых люка в колодцы, в один из которых я и провалился одной ногой и повис на руках», — написал пострадавший.

Мужчина опасается, что в колодец может провалиться кто-то ещё

Мужчина опасается, что в колодец может провалиться кто-то ещё

По словам читателя, обошлось без травм. Из люка он смог выбраться самостоятельно.

«Другим может повезти гораздо меньше, например, там могут пойти дети, когда рядом никого не будет», — добавил он.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой уточнить, планируется ли закрыть люки на этом участке в ближайшее время.

В середине ноября маленький ребенок упал в открытый канализационный люк на ОбьГЭСе. Он зацепился одеждой за край ямы, и мама успела его вытащить. 

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КОММЕНТАРИИ (28)

Гость
1 дек 2019 в 11:27

А вот нефиг ходить там, где нет тротуаров.Мало ли что там под снегом находиться.
И идя навстречу трамваю, мужик может не заметить трамвая который едет сзади.
Сел на трамвай и доехал одну остановку.Все, проблем нет.

Шмель
1 дек 2019 в 11:23

Ну он ходил там, где какбэ редко ходят люди. Но это не оправдывает то, что в городе должны быть безхозные люки открытые находится.
ПОТОМУ ЧТО нет хозяина в городе одним словом

Вафля с тортом
1 дек 2019 в 11:18

Не дождетесь вы официального ответа от мэрии, они вам скажут через месяц, что они тут не при чем и за люками следить не обязанны