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Происшествия

Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Кировском районе

Машина полностью выгорела

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Прибывшие пожарные потушили машину, но она загорелась снова

Прибывшие пожарные потушили машину, но она загорелась снова

Поздно вечером 29 ноября, во дворе дома на улице Костычев 74/1 в Новосибирске загорелась машина. 

— Загорелся автомобиль, приехали две пожарные машины. О причинах возгорания не знаю, — рассказала жительница дома.

По словам очевидцев, прибывшие пожарные машины сначала потушили автомобиль, но затем он загорелся снова. 

Если вы знаете другие подробности этого пожара или его причины, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Две недели назад на Димитровском мосту загорелся внедорожник BMW X5 — у машины выгорел моторный отсек.

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