Автомобиль сгорел во дворе жилого дома в Кировском районе

Прибывшие пожарные потушили машину, но она загорелась снова

— Загорелся автомобиль, приехали две пожарные машины. О причинах возгорания не знаю, — рассказала жительница дома.

Поздно вечером 29 ноября, во дворе дома на улице Костычев 74/1 в Новосибирске загорелась машина.

По словам очевидцев, прибывшие пожарные машины сначала потушили автомобиль, но затем он загорелся снова.

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