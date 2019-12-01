Студентка геологического факультета стала самой умной и красивой девушкой НГУ

Вечером 30 ноября во дворце молодёжи «Юность» в 24-й раз прошёл традиционный конкурс «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка второго курса геолого-геофизического факультета Елизавета Ошорова.



Как рассказал корреспонденту НГС директор конкурса Михаил Мартынов, в конкурсе участвовало 10 девушек, которых отобрали на кастинге ещё в середине сентября. Сам конкурс состоял из двух отделений.

— Сначала все конкурсантки танцуют начальный танец, который не оценивается, затем визитки — девушки выходят, и у них есть две минуты, чтобы себя представить, потом домашнее задание, которое все готовили, дефиле. Затем антракт, во время которого подсчитывают баллы и смотрят, кто проходит в финал. Обычно в финале 5 участниц, но в этом году получилось 6, так как у 5-й и 6-й конкурсанток получилось равное количество баллов. Во втором отделении девушки танцуют энергичный фитнес-танец, следующий конкурс — импровизация, и последний — речь, — рассказал Михаил.