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Студентка геологического факультета стала самой умной и красивой девушкой НГУ

Елизавета Ошорова обошла 10 конкуренток и выиграла iPhone

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Главный приз конкурса&nbsp;— iPhone 11 Pro

Главный приз конкурса — iPhone 11 Pro

Вечером 30 ноября во дворце молодёжи «Юность» в 24-й раз прошёл традиционный конкурс «Мисс НГУ». Победительницей стала студентка второго курса геолого-геофизического факультета Елизавета Ошорова. 

Как рассказал корреспонденту НГС директор конкурса Михаил Мартынов, в конкурсе участвовало 10 девушек, которых отобрали на кастинге ещё в середине сентября. Сам конкурс состоял из двух отделений.

— Сначала все конкурсантки танцуют начальный танец, который не оценивается, затем визитки — девушки выходят, и у них есть две минуты, чтобы себя представить, потом домашнее задание, которое все готовили, дефиле. Затем антракт, во время которого подсчитывают баллы и смотрят, кто проходит в финал. Обычно в финале 5 участниц, но в этом году получилось 6, так как у 5-й и 6-й конкурсанток получилось равное количество баллов. Во втором отделении девушки танцуют энергичный фитнес-танец, следующий конкурс — импровизация, и последний — речь, — рассказал Михаил.

Звание первой вице-мисс получила студентка второго курса экономического факультета Милена Рукавицына. Второй вице-мисс стала Анжелика Кошкарова — студентка второго курса Отделения журналистики Гуманитарного института.

Корону победительнице вручала Мисс НГУ-2018 Анна Вощук. В прошлом году НГС побеседовал с Анной и узнал, что девушка пришла на кастинг конкурса за 3 минуты до окончания.

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