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Дороги и транспорт

«Мазда» слетела с дороги в разрытую теплотрассу в Кировском районе

Иномарка сбила ремонтные ограждения и угодила в яму

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Седан приземлился неудачно&nbsp;

Седан приземлился неудачно 

Вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска автомобиль Mazda Familia слетел с дороги в разрытую теплотрассу. 

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы «112» в 22:57. Водитель сбил ограждения, установленные коммунальщиками, и улетел в разрытую яму, где приземлился на трубы. Сам водитель не пострадал. 

Если вы стали свидетелем этой ситуации и можете рассказать подробности, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157-00-00, по электронной почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Недавно в социальных сетях появилось видео с кадрами эпичной аварии на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска: водитель «Тойоты-Камри» вылетел на встречку через сугроб и спровоцировал ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (2)

я не трезвый
1 дек 2019 в 00:13

разрыли весь город, пьяным негде гонять

Гость
1 дек 2019 в 00:10

а причём мазда - идиот за рулем!!!