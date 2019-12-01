«Мазда» слетела с дороги в разрытую теплотрассу в Кировском районе

Вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска автомобиль Mazda Familia слетел с дороги в разрытую теплотрассу.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы «112» в 22:57. Водитель сбил ограждения, установленные коммунальщиками, и улетел в разрытую яму, где приземлился на трубы. Сам водитель не пострадал.
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