В Ордынском районном доме культуры обрушился потолок. Ранее на ремонт здания выделяли 75 млн

Утром в пятницу, 29 ноября, в фойе Ордынского районного Дома культуры, в селе Ордынское Новосибирской области, обвалился потолок.

— В пятницу утром всё это произошло. Обещают устранить, до устранения все мероприятия отменены, — сообщил корреспонденту НГС источник в Ордынском РДК. По словам источника, при обрушении потолка никто не пострадал.

Согласно информации на сайте Министерства культуры Новосибирской области, в 2016 году Ордынский РДК отремонтировали:

— В Доме культуры при неприкосновенности основных габаритов была проведена частичная перепланировка, что позволит сегодня более эффективно использовать внутренние помещения для работы кружков и творческих объединений. Отреставрирован и оснащен современным световым и звуковым оборудованием зрительный зал на 330 мест, сохранивший отличные акустические характеристики. На осуществление реконструкции из областного бюджета было выделено 75 млн. руб, — говорится на сайте Министерства. Там же указано, что здание Ордынского РДК, построенное в конце 50-х годов, нуждалось в капитальном ремонте и проведении «реконструкционных работ кровли, фундамента и стен».