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Происшествия

В Ордынском районном доме культуры обрушился потолок. Ранее на ремонт здания выделяли 75 млн

Деньги выделили из бюджета Новосибирской области

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Здание Ордынского РДК построено в конце 50-х годов

Здание Ордынского РДК построено в конце 50-х годов

Утром в пятницу, 29 ноября, в фойе Ордынского районного Дома культуры, в селе Ордынское Новосибирской области, обвалился потолок. 

— В пятницу утром всё это произошло. Обещают устранить, до устранения все мероприятия отменены, — сообщил корреспонденту НГС источник в Ордынском РДК. По словам источника, при обрушении потолка никто не пострадал. 

Согласно информации на сайте Министерства культуры Новосибирской области, в 2016 году Ордынский РДК отремонтировали: 

— В Доме культуры при неприкосновенности основных габаритов была проведена частичная перепланировка, что позволит сегодня более эффективно использовать внутренние помещения для работы кружков и творческих объединений. Отреставрирован и оснащен современным световым и звуковым оборудованием зрительный зал на 330 мест, сохранивший отличные акустические характеристики. На осуществление реконструкции из областного бюджета было выделено 75 млн. руб, — говорится на сайте Министерства. Там же указано, что здание Ордынского РДК, построенное в конце 50-х годов, нуждалось в капитальном ремонте и проведении «реконструкционных работ кровли, фундамента и стен».

видео «Инцидент»

В марте этого года в доме по адресу Кузьмы Минина, 13 осыпалась стена. Оказалось, что за 2 недели до этого комиссия из чиновников отказалась ремонтировать фасад дома, хотя об этом просили жильцы. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

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30 ноя 2019 в 20:51
+1 −0

Чика-чика-чика...ты спелая клубнииика...чика-чика-чика...Буууяяяя...прикол!!!!😁 А дзе искуство терь показывать будут...

с богаткова
30 ноя 2019 в 20:48
+0 −1

У меня в чопе натяжной потолок, так даже любые обрушения выдерживает.

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 20:48
+0 −1

Главное, что никто не пострадал. Ремонт - это легко и просто.