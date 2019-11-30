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Нападение подростков на школьников
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После громкой драки жители Богдана Хмельницкого начали получать пугающие сообщения

В них говорится о том, что подростки собираются толпами и лучше не выпускать детей из дома

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Драка подростков попала на видео

Драка подростков попала на видео

После жестокой драки подростков жители улицы Богдана Хмельницкого начали получать сообщения в WhatsApp о том, что в их районе планируются массовые драки подростков — полиция выехала на указанное место, чтобы проверить распространённую информацию. 

О рассылках рассказал житель улицы Богдана Хмельницкого Олег Любарский, у которого ребёнок учится в 12-й гимназии. 

— По Богданке ходят такие сообщения. Мы понимаем, что ситуация достаточно напряженная. Мы как родители волнуемся, не понимаем, насколько запущена ситуация, — рассказал он. — Я так понял, что это событие вчерашнего дня. Сегодня я сам как житель Богданки сходил посмотрел, там реально всё тихо. Я не могу сказать, может быть это провокация или действительно серьезно.

«Событие вчерашнего дня» — это сбор подростков у ДК имени Горького, о котором предупредили местных жителей. 

— Собралось человек 200 подростков. Собрались биться. Сотрудники магазина сообщили что ждут три района. Лет по 15 всем Есть девочки. Администрация их прогоняет, они собрались передислоцироваться к ДК Горького. Рассредоточились сейчас большими группами по дворам. У моего подъезда человек сейчас 60, — говорится в распространённых сообщениях.

Кроме того, авторы текста советуют родителям не выпускать своих детей на улицу в районе ДК Горького, так как любой встреченный ребёнок будет доставлен в отдел полиции. 

Сообщения начали поступать родителей школьников после нападения на детей банды подростков

Сообщения начали поступать родителей школьников после нападения на детей банды подростков

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что проверили информацию. 

— Никого не забирают, это спам. Всё идёт в рамках закона, — ответили в пресс-службе ГУ МВД.  — Вчера около 18:00 в полицию поступало сообщение о том, что у ДК имени Горького может собраться группа несовершеннолетних. На место выезжали сотрудники полиции. Была группа подростков. С ней проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных действий, нарушения какого-либо закона. То есть там никаких нарушений не выявлено, никто не задерживался.

29 ноября следователи возбудили уголовное дело на подростков, которые фигурировали в видео с групповым нападением на детей в Калининском районе. Местные жители заявили, что пострадавших может быть больше, а школьники терроризируют район больше года.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (16)

Гость
30 ноя 2019 в 19:34

Все магазины оборудованы тревожной кнопкой (договор с ОВО или ЧОП).
Почему продавцы не нажали кнопку? Одно дело выезжающие сотрудники ПДН, и другое дело вневедомственная охрана.

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 19:34

Злобные, злобные волчонки, почему я боюся вырядиццо готишно и выйти в люди? Да патамушто рядом злобные, людишки, подростки и ихние мамашы/папаши, они нифига не рубят в стайле, моде готишной, могут тока тычить пальцАми и опзываццо (а злобные, недалёкие малолетки ищо и скабрёзности кричать в след) нинавижу злобных подростков....фуууэээ...😐

с богаткова
30 ноя 2019 в 19:32

Богаткова - самая безопасная улица, лично чоп отвечает за безопасность.