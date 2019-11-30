После громкой драки жители Богдана Хмельницкого начали получать пугающие сообщения

После жестокой драки подростков жители улицы Богдана Хмельницкого начали получать сообщения в WhatsApp о том, что в их районе планируются массовые драки подростков — полиция выехала на указанное место, чтобы проверить распространённую информацию.
О рассылках рассказал житель улицы Богдана Хмельницкого Олег Любарский, у которого ребёнок учится в 12-й гимназии.
— По Богданке ходят такие сообщения. Мы понимаем, что ситуация достаточно напряженная. Мы как родители волнуемся, не понимаем, насколько запущена ситуация, — рассказал он. — Я так понял, что это событие вчерашнего дня. Сегодня я сам как житель Богданки сходил посмотрел, там реально всё тихо. Я не могу сказать, может быть это провокация или действительно серьезно.
«Событие вчерашнего дня» — это сбор подростков у ДК имени Горького, о котором предупредили местных жителей.
— Собралось человек 200 подростков. Собрались биться. Сотрудники магазина сообщили что ждут три района. Лет по 15 всем Есть девочки. Администрация их прогоняет, они собрались передислоцироваться к ДК Горького. Рассредоточились сейчас большими группами по дворам. У моего подъезда человек сейчас 60, — говорится в распространённых сообщениях.
Кроме того, авторы текста советуют родителям не выпускать своих детей на улицу в районе ДК Горького, так как любой встреченный ребёнок будет доставлен в отдел полиции.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что проверили информацию.
— Никого не забирают, это спам. Всё идёт в рамках закона, — ответили в пресс-службе ГУ МВД. — Вчера около 18:00 в полицию поступало сообщение о том, что у ДК имени Горького может собраться группа несовершеннолетних. На место выезжали сотрудники полиции. Была группа подростков. С ней проведена профилактическая беседа о недопущении противоправных действий, нарушения какого-либо закона. То есть там никаких нарушений не выявлено, никто не задерживался.
29 ноября следователи возбудили уголовное дело на подростков, которые фигурировали в видео с групповым нападением на детей в Калининском районе. Местные жители заявили, что пострадавших может быть больше, а школьники терроризируют район больше года.
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