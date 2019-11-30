После громкой драки жители Богдана Хмельницкого начали получать пугающие сообщения

После жестокой драки подростков жители улицы Богдана Хмельницкого начали получать сообщения в WhatsApp о том, что в их районе планируются массовые драки подростков — полиция выехала на указанное место, чтобы проверить распространённую информацию.

О рассылках рассказал житель улицы Богдана Хмельницкого Олег Любарский, у которого ребёнок учится в 12-й гимназии.

— По Богданке ходят такие сообщения. Мы понимаем, что ситуация достаточно напряженная. Мы как родители волнуемся, не понимаем, насколько запущена ситуация, — рассказал он. — Я так понял, что это событие вчерашнего дня. Сегодня я сам как житель Богданки сходил посмотрел, там реально всё тихо. Я не могу сказать, может быть это провокация или действительно серьезно.