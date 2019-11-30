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Четырёхлетняя девочка пострадала в аварии на Дачном шоссе

Ребёнка увезли в больницу с травмой головы

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В аварии на Дачном шоссе пострадал 4-летний ребёнок — девочку увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. 

— В 12:40 автомобиль Toyota Prado двигался по Дачному шоссе со стороны Мочищенского шоссе в сторону Лесного шоссе. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta, который двигался в попутном направлении, и совершил разворот в обратном направлении, — сообщили НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска.

Девочка была в автокресле

Девочка была в автокресле

По информации ГИБДД, в аварии пострадала 4-летняя девочка, которая сидела на заднем сиденье «Тойоты» в автокресле. Ребёнка увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. 

В октябре экипажи ГИБДД приехали к местам, куда родители часто приезжают отдыхать с детьми. Автоинспекторы наблюдали за тем, как водители пользуются детскими креслами.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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30 ноя 2019 в 18:28

Очередная цитата из Чехова А.П. : «Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

Косноязычие становится фирменным стилем НГС.
Автор, объясни кто в кого въехал?

Гость
30 ноя 2019 в 18:23

Что это она делала на шоссе? Дорогу можно переходить только по ПП.

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 18:22

Травмы у детей заживают быстро. Жалко водителя