Четырёхлетняя девочка пострадала в аварии на Дачном шоссе

В аварии на Дачном шоссе пострадал 4-летний ребёнок — девочку увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
— В 12:40 автомобиль Toyota Prado двигался по Дачному шоссе со стороны Мочищенского шоссе в сторону Лесного шоссе. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Hyundai Creta, который двигался в попутном направлении, и совершил разворот в обратном направлении, — сообщили НГС в группе пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска.
По информации ГИБДД, в аварии пострадала 4-летняя девочка, которая сидела на заднем сиденье «Тойоты» в автокресле. Ребёнка увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.
В октябре экипажи ГИБДД приехали к местам, куда родители часто приезжают отдыхать с детьми. Автоинспекторы наблюдали за тем, как водители пользуются детскими креслами.