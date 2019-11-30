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«Блондинка, это тебе»: хозяйке табачного магазина прислали гроб с гвоздиками и подписью

Они дважды вызывали полицию

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Перед тем, как открыть коробку, её осмотрели кинологи.&nbsp;

Перед тем, как открыть коробку, её осмотрели кинологи. 

Владельцам табачной лавки в Кировском районе Новосибирска прислали коробку, в которой оказался гроб, — они дважды вызвали полицию из-за угроз конкурентов.

— Привезли 26-го числа. Сначала забежали какие-то двое ребят, я в это время на улицу вышел — курил. Супруга в отделе была, — рассказал НГС хозяин табачного магазина на улице Бронной (имя и фамилию он попросил не публиковать). — Я подумал, может кому-то оборудование, мы же не одни в магазине. Принесли, кинули возле прилавка и сказали жене: «Блондинка, это тебе», и убежали. Машина была транспортной компании, «китаец» с надписями «грузоперевозки» или что-то такое. 

На коробке была надпись «От коллег по работе»

На коробке была надпись «От коллег по работе»

По словам хозяина магазина, они сразу же вызвали полицию, также приехал кинолог. Когда собака обнюхала коробку, её вскрыли, там оказался гроб с цветами. 

— Да, мы, конечно, знаем, кто это, — уверен предприниматель. — Вчера они тут нас караулили, мы второе заявление в полицию написали. 

Коробку с гробом привезли 26 ноября

Коробку с гробом привезли 26 ноября

Он рассказал, что табачный магазин они с супругой открыли 13 ноября. За эти две недели уже получили несколько угроз от конкурентов, которые им передали через знакомых продавцов пивного магазина в ЖК «Просторный». Например, грозились сжечь магазин, если они его не закроют. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что гроб привезли не вчера. Остальные подробности комментировать отказались, сославшись на то, что для этого «нужно идти к руководству», и попросили перезвонить в понедельник.

В июле на припаркованную во дворе дома машину положили погребальный венок. Обеспокоенные жители многоэтажки обратились в полицию. 

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КОММЕНТАРИИ (10)

Гость
30 ноя 2019 в 17:57

90-е возвращаются?

Гость
30 ноя 2019 в 17:55

Нех отравой торговать! И голова болеть не будет.

Елка суковатка
30 ноя 2019 в 18:00

Это начало кампании против снюлсов?