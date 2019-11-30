«Блондинка, это тебе»: хозяйке табачного магазина прислали гроб с гвоздиками и подписью

Владельцам табачной лавки в Кировском районе Новосибирска прислали коробку, в которой оказался гроб, — они дважды вызвали полицию из-за угроз конкурентов.
— Привезли 26-го числа. Сначала забежали какие-то двое ребят, я в это время на улицу вышел — курил. Супруга в отделе была, — рассказал НГС хозяин табачного магазина на улице Бронной (имя и фамилию он попросил не публиковать). — Я подумал, может кому-то оборудование, мы же не одни в магазине. Принесли, кинули возле прилавка и сказали жене: «Блондинка, это тебе», и убежали. Машина была транспортной компании, «китаец» с надписями «грузоперевозки» или что-то такое.
По словам хозяина магазина, они сразу же вызвали полицию, также приехал кинолог. Когда собака обнюхала коробку, её вскрыли, там оказался гроб с цветами.
— Да, мы, конечно, знаем, кто это, — уверен предприниматель. — Вчера они тут нас караулили, мы второе заявление в полицию написали.
Он рассказал, что табачный магазин они с супругой открыли 13 ноября. За эти две недели уже получили несколько угроз от конкурентов, которые им передали через знакомых продавцов пивного магазина в ЖК «Просторный». Например, грозились сжечь магазин, если они его не закроют.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что гроб привезли не вчера. Остальные подробности комментировать отказались, сославшись на то, что для этого «нужно идти к руководству», и попросили перезвонить в понедельник.
В июле на припаркованную во дворе дома машину положили погребальный венок. Обеспокоенные жители многоэтажки обратились в полицию.