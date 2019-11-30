«Блондинка, это тебе»: хозяйке табачного магазина прислали гроб с гвоздиками и подписью

Перед тем, как открыть коробку, её осмотрели кинологи. Фото: предоставлено владельцем магазина

Владельцам табачной лавки в Кировском районе Новосибирска прислали коробку, в которой оказался гроб, — они дважды вызвали полицию из-за угроз конкурентов.

— Привезли 26-го числа. Сначала забежали какие-то двое ребят, я в это время на улицу вышел — курил. Супруга в отделе была, — рассказал НГС хозяин табачного магазина на улице Бронной (имя и фамилию он попросил не публиковать). — Я подумал, может кому-то оборудование, мы же не одни в магазине. Принесли, кинули возле прилавка и сказали жене: «Блондинка, это тебе», и убежали. Машина была транспортной компании, «китаец» с надписями «грузоперевозки» или что-то такое.



На коробке была надпись «От коллег по работе» Фото: предоставлено владельцем магазина

По словам хозяина магазина, они сразу же вызвали полицию, также приехал кинолог. Когда собака обнюхала коробку, её вскрыли, там оказался гроб с цветами. — Да, мы, конечно, знаем, кто это, — уверен предприниматель. — Вчера они тут нас караулили, мы второе заявление в полицию написали.

Коробку с гробом привезли 26 ноября Фото: предоставлено владельцем магазина