Сезон открыт: автовокзал запустил новый рейс до горнолыжного комплекса Танай

30 ноября новосибирский автовокзал запустил новый рейс до Таная — теперь туристы, путешествующие на автобусе, будут доезжать до самого горнолыжного комплекса.
— Рейс идёт с сегодняшнего дня, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Раньше автобусы останавливались только там, где был поворот на Танай. А сейчас он заходит прямо в эко-комплекс Танай.
Новый рейс Толмачёво — Танай — Белово будет ходить по субботам. По информации автовокзала, в 6:20 автобус отправляется с автостанции Толмачёво (терминал «А»). В 7:20 он забирает пассажиров с автостанции «ЖД Вокзал — Главный», на Красном проспекте пассажиры садятся в 7:40. В 8:09 автобус делает остановку на автостанции «ТЦ "Невский"» на Гусинобродском шоссе, 68/1. В Танай рейс пребывает в 10:27.
По информации на сайте эко-комплекса Танай, 30 ноября здесь состоялось открытие горнолыжного сезона.
В середине ноября также открылся популярный у новосибирцев горнолыжный курорт Шерегеш.