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Сезон открыт: автовокзал запустил новый рейс до горнолыжного комплекса Танай

Теперь автобусы будут останавливаться не на трассе, а довозить туристов до комплекса

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30 ноября на Танае открылся горнолыжный сезон

30 ноября на Танае открылся горнолыжный сезон

30 ноября новосибирский автовокзал запустил новый рейс до Таная — теперь туристы, путешествующие на автобусе, будут доезжать до самого горнолыжного комплекса. 

— Рейс идёт с сегодняшнего дня, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Раньше автобусы останавливались только там, где был поворот на Танай. А сейчас он заходит прямо в эко-комплекс Танай. 

Новый рейс Толмачёво — Танай — Белово будет ходить по субботам. По информации автовокзала, в 6:20 автобус отправляется с автостанции Толмачёво (терминал «А»). В 7:20 он забирает пассажиров с автостанции «ЖД Вокзал — Главный», на Красном проспекте пассажиры садятся в 7:40. В 8:09 автобус делает остановку на автостанции «ТЦ "Невский"» на Гусинобродском шоссе, 68/1. В Танай рейс пребывает в 10:27. 

По информации на сайте эко-комплекса Танай, 30 ноября здесь состоялось открытие горнолыжного сезона. 

В середине ноября также открылся популярный у новосибирцев горнолыжный курорт Шерегеш

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КОММЕНТАРИИ (6)

...Точняк...
30 ноя 2019 в 15:30

Ну кто точно туда не поедет, это чоповцы..
Причины две- нет денег у родителей...
И вторая- пациентов спецпалаты туда не допустят....
Ну а другим новосибирцам, счастливого отдыха....

с богаткова
30 ноя 2019 в 15:23

смысла нет от автобуса. сейчас у всех автомобили.

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 15:22

Многие мои подчиненные туда ездят, а я сам предпочитаю кататься в Альпах.