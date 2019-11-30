Сезон открыт: автовокзал запустил новый рейс до горнолыжного комплекса Танай

30 ноября новосибирский автовокзал запустил новый рейс до Таная — теперь туристы, путешествующие на автобусе, будут доезжать до самого горнолыжного комплекса.

— Рейс идёт с сегодняшнего дня, — рассказали в пресс-службе автовокзала. — Раньше автобусы останавливались только там, где был поворот на Танай. А сейчас он заходит прямо в эко-комплекс Танай.

Новый рейс Толмачёво — Танай — Белово будет ходить по субботам. По информации автовокзала, в 6:20 автобус отправляется с автостанции Толмачёво (терминал «А»). В 7:20 он забирает пассажиров с автостанции «ЖД Вокзал — Главный», на Красном проспекте пассажиры садятся в 7:40. В 8:09 автобус делает остановку на автостанции «ТЦ "Невский"» на Гусинобродском шоссе, 68/1. В Танай рейс пребывает в 10:27.