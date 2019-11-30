«Чуть не ушёл в коматозное состояние»: врач спас пассажира во время рейса Якутск — Новосибирск

29 ноября во время рейса
Об этом случае врач Николай Григорьев-Маганский, который оказывал помощь, сообщил в своём аккаунте в Instagram. Он поблагодарил бортпроводников, которые ему помогали. Экипаж решил не прерывать полёт, так как состояние больного удалось стабилизировать.
«Если рассказать в двух словах, то у человека, страдающего сахарным диабетом, развилась гипергликемия (повышение сахара в крови), чуть не ушёл в коматозное состояние, — говорится в его сообщении. — С помощью вот этих молодых людей привели в более-менее стабильное состояние, в Новосибирске передали службе скорой помощи».
Николай Григорьев-Маганский рассказал НГС, что пассажиру было на вид около 40 лет, помощь он оказал стандартную, поэтому не считает, что здесь есть что-то особенное.
— В результате нарушения рациона питания, стресса повысился уровень глюкозы в крови (более 35 ммоль/л). Снизить смогли его же инсулином короткого действия. Просто рассчитали дозу, потом смотрели за уровнем глюкозы глюкометром, — рассказал он. — Ничего геройского нет, ничего сложного нет, как пишут в пабликах. Слишком много внимания уделяется этому.
По словам Григорьева-Маганского, пост он решил опубликовать только для того, чтобы отметили бортпроводников.
Подобный случай произошёл в октябре, когда врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск.