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«Чуть не ушёл в коматозное состояние»: врач спас пассажира во время рейса Якутск — Новосибирск

После того, как самолёт приземлился, пассажира забрали врачи скорой помощи

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Николай Григорьев-Маганский&nbsp;— врач-уролог, эндокринолог. Он прилетел в Новосибирск, а потом поехал в Новокузнецк на конгресс

Николай Григорьев-Маганский — врач-уролог, эндокринолог. Он прилетел в Новосибирск, а потом поехал в Новокузнецк на конгресс

29 ноября во время рейса № 5262 Якутск — Новосибирск авиакомпании S7 одному из пассажиров стало плохо — ему оказал помощь сидящий рядом врач, который летел на конференцию. 

Об этом случае врач Николай Григорьев-Маганский, который оказывал помощь, сообщил в своём аккаунте в Instagram. Он поблагодарил бортпроводников, которые ему помогали. Экипаж решил не прерывать полёт, так как состояние больного удалось стабилизировать.

«Если рассказать в двух словах, то у человека, страдающего сахарным диабетом, развилась гипергликемия (повышение сахара в крови), чуть не ушёл в коматозное состояние, — говорится в его сообщении. — С помощью вот этих молодых людей привели в более-менее стабильное состояние, в Новосибирске передали службе скорой помощи». 

Николай Григорьев-Маганский рассказал НГС, что пассажиру было на вид около 40 лет, помощь он оказал стандартную, поэтому не считает, что здесь есть что-то особенное. 

— В результате нарушения рациона питания, стресса повысился уровень глюкозы в крови (более 35 ммоль/л). Снизить смогли его же инсулином короткого действия. Просто рассчитали дозу, потом смотрели за уровнем глюкозы глюкометром, — рассказал он. — Ничего геройского нет, ничего сложного нет, как пишут в пабликах. Слишком много внимания уделяется этому. 

По словам Григорьева-Маганского, пост он решил опубликовать только для того, чтобы отметили бортпроводников. 

Подобный случай произошёл в октябре, когда врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажиру рейса Владивосток — Новосибирск

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КОММЕНТАРИИ (1)

30 ноя 2019 в 13:54

А если бы его там не было?