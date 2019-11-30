«Чуть не ушёл в коматозное состояние»: врач спас пассажира во время рейса Якутск — Новосибирск

Николай Григорьев-Маганский — врач-уролог, эндокринолог. Он прилетел в Новосибирск, а потом поехал в Новокузнецк на конгресс

29 ноября во время рейса № 5262 Якутск — Новосибирск авиакомпании S7 одному из пассажиров стало плохо — ему оказал помощь сидящий рядом врач, который летел на конференцию.

Об этом случае врач Николай Григорьев-Маганский, который оказывал помощь, сообщил в своём аккаунте в Instagram. Он поблагодарил бортпроводников, которые ему помогали. Экипаж решил не прерывать полёт, так как состояние больного удалось стабилизировать.

«Если рассказать в двух словах, то у человека, страдающего сахарным диабетом, развилась гипергликемия (повышение сахара в крови), чуть не ушёл в коматозное состояние, — говорится в его сообщении. — С помощью вот этих молодых людей привели в более-менее стабильное состояние, в Новосибирске передали службе скорой помощи».