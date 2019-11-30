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Пора гулять: синоптики дали тёплый прогноз на первые дни декабря

Температура будет на 3–5 градусов выше нормы

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Декабрь начнётся с комфортной зимней температуры

Декабрь начнётся с комфортной зимней температуры

В первые дни декабря в Новосибирске будет тепло и безветренно — синоптики прогнозируют температуру воздуха выше нормы. 

— На первую декаду мы дали температурный фон выше нормы на 3–5 градусов. Мы полагаем, что будет западный и юго-западный вынос воздушных масс, поэтому арктическое вторжение в первой декаде мы не ждём. Температурный фон в первой декаде будет примерно от –8 до –12 градусов, — рассказал НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Осадки, мы полагаем, могут быть в отдельные дни, начиная примерно с 4–5-го числа. 

По его словам, 1–3 декабря днём температура будет в пределах –8...–15 градусов. Ночью будет прохладнее — столбик термометра опустится до отметки –14...–19 градусов, местами до –26.

Пока синоптики не дают прогноз погоды на месяц, а пока можно попробовать самим угадать по народным приметам

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КОММЕНТАРИИ (3)

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30 ноя 2019 в 12:59

Всё что надо знать о НОВОСИБИРСКОМ ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ "мы полагаем"😁

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30 ноя 2019 в 12:32

21 век... Миллиарды вкладывают в оборудование... Но погоду сказать на месяц не могут... По народным приметам гадают... Бездельники...

Гость Точняк ЧОП
30 ноя 2019 в 12:30

Я буду гулять, потому что иду в отпуск.