Пора гулять: синоптики дали тёплый прогноз на первые дни декабря

— На первую декаду мы дали температурный фон выше нормы на 3–5 градусов. Мы полагаем, что будет западный и юго-западный вынос воздушных масс, поэтому арктическое вторжение в первой декаде мы не ждём. Температурный фон в первой декаде будет примерно от –8 до –12 градусов, — рассказал НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Осадки, мы полагаем, могут быть в отдельные дни, начиная примерно с 4–5-го числа.

В первые дни декабря в Новосибирске будет тепло и безветренно — синоптики прогнозируют температуру воздуха выше нормы.

По его словам, 1–3 декабря днём температура будет в пределах –8...–15 градусов. Ночью будет прохладнее — столбик термометра опустится до отметки –14...–19 градусов, местами до –26.

Пока синоптики не дают прогноз погоды на месяц, а пока можно попробовать самим угадать по народным приметам.