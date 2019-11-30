Трое взрослых и ребёнок попали в больницу после отравления газом в Калининском районе

— Плеханова, 431, частный дом. Утром проснулись — запах. Отравление природным газом было. Погибших нет. За медицинской помощью обратились четверо взрослых, в том числе один ребёнок 10 лет, — сообщили в диспетчерской. — Газовая служба выехала, помощь оказывается.

Четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, отравились газом в Калининском районе Новосибирска — пострадавших увезли в больницу.

— У газового котла не было тяги, соответственно, весь угарный газ шёл в дом, — объяснили в диспетчерской службы «Техногаз».

Несколько дней назад четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время ночного пожара в Заельцовском районе Новосибирска.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

