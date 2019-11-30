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Трое взрослых и ребёнок попали в больницу после отравления газом в Калининском районе

Среди пострадавших — 10-летний ребёнок

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Причиной утечки оказался неисправный котёл

Причиной утечки оказался неисправный котёл

Четыре человека, в том числе 10-летний ребёнок, отравились газом в Калининском районе Новосибирска — пострадавших увезли в больницу.

Информация поступила диспетчеру службы «112» в 8:23. 

— Плеханова, 431, частный дом. Утром проснулись — запах. Отравление природным газом было. Погибших нет. За медицинской помощью обратились четверо взрослых, в том числе один ребёнок 10 лет, — сообщили в диспетчерской. — Газовая служба выехала, помощь оказывается. 

Причиной утечки газа оказался неисправный котёл. 

— У газового котла не было тяги, соответственно, весь угарный газ шёл в дом, — объяснили в диспетчерской службы «Техногаз». 

Несколько дней назад четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом во время ночного пожара в Заельцовском районе Новосибирска.

Что делать, если вы стали очевидцем или участником ДТП, и как работает популярная служба «112» — мы рассказывали в простой инструкции. Сохраните эту ссылку на всякий случай, чтобы всегда иметь под рукой нужные телефоны.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
30 ноя 2019 в 11:43
+1 −0

Не статья, а набор идиотизмов:
"За медицинской помощью обратились четверо взрослых, в том числе один ребёнок 10 лет."...

30 ноя 2019 в 11:53
+0 −0

Природный газ воздействует на человека удушающе. И нельзя отравится. Отправлено произошло угарным газом из за неисправности...

Анонимно из Канады
30 ноя 2019 в 11:37
+0 −0

Датчика СО не было что ли? Самый дешевый стоит 500 рублей.