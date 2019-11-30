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Долгожданная победа: «Сибирь» в гостях обыграла «Йокерит»

Игра закончилась со счётом 1:4

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Команда смогла прервать серию поражений

Команда смогла прервать серию поражений

В ночь на субботу, 30 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» смогла прервать серию поражений, обыграв хельсинкский «Йокерит».

Счёт игры на 8-й минуте открыл нападающий соперников Брайан О'Нилл. Спустя несколько секунд новосибирская команда забросила ответную шайбу.

Первый гол в ворота команды из Хельсинки забил нападающий Юусо Пуустинен

Во втором периоде «Сибирь» укрепила свои позиции, забив ещё одну шайбу в ворота «Йокерита». Это сделал нападающий Никита Коротков. В середине третьего периода Микаэль Руохомаа забил соперникам третий гол. И он же забил последний четвёртый гол на последних минутах игры.

Гол в пустые ворота соперников

Таким образом «Сибирь» прервала серию из восьми поражений. Прошлый матч против «АК Барса» команда проиграла со счётом 1:2.

Следующая игра пройдёт в это воскресенье, 1 декабря. Новосибирская команда сыграет против череповецкой «Северстали».

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