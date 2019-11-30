Долгожданная победа: «Сибирь» в гостях обыграла «Йокерит»

В ночь на субботу, 30 ноября, в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» смогла прервать серию поражений, обыграв хельсинкский «Йокерит».
Счёт игры на 8-й минуте открыл нападающий соперников Брайан О'Нилл. Спустя несколько секунд новосибирская команда забросила ответную шайбу.
Первый гол в ворота команды из Хельсинки забил нападающий Юусо Пуустинен
Во втором периоде «Сибирь» укрепила свои позиции, забив ещё одну шайбу в ворота «Йокерита». Это сделал нападающий Никита Коротков. В середине третьего периода Микаэль Руохомаа забил соперникам третий гол. И он же забил последний четвёртый гол на последних минутах игры.
Гол в пустые ворота соперников
Таким образом «Сибирь» прервала серию из восьми поражений. Прошлый матч против «АК Барса» команда проиграла со счётом 1:2.
Следующая игра пройдёт в это воскресенье, 1 декабря. Новосибирская команда сыграет против череповецкой «Северстали».