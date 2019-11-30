Московский суд признал незаконным решение ФАС о повышении тарифов в Новосибирске

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 ноября, удовлетворил иск департамента по тарифам Новосибирской области, который был подан после повышения платежей за тепло и горячую воду в июле этого года.
Как говорится в резолютивной части решения суда первой инстанции, решение ФАС России проверено на соответствие действующему законодательству и признано незаконным.
О том, что в Новосибирской области второй раз за год поднимутся тарифы, стало известно 1 июля 2019 года. Позже чиновники сообщили, что не согласны с решением ФАС.
«Во исполнение решения ФАС России <...> департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — говорилось в ответе правительства на редакционный запрос.
А в начале августа несколько сотен новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в Нарымский сквер.