Московский суд признал незаконным решение ФАС о повышении тарифов в Новосибирске

Чиновники сообщали, что не согласны с решением ФАС

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 ноября, удовлетворил иск департамента по тарифам Новосибирской области, который был подан после повышения платежей за тепло и горячую воду в июле этого года.

Как говорится в резолютивной части решения суда первой инстанции, решение ФАС России проверено на соответствие действующему законодательству и признано незаконным.

О том, что в Новосибирской области второй раз за год поднимутся тарифы, стало известно 1 июля 2019 года. Позже чиновники сообщили, что не согласны с решением ФАС.