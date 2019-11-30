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Московский суд признал незаконным решение ФАС о повышении тарифов в Новосибирске

Стоимость услуг резко поднялась в июле этого года

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Чиновники сообщали, что не согласны с решением ФАС

Чиновники сообщали, что не согласны с решением ФАС

Арбитражный суд Москвы в четверг, 28 ноября, удовлетворил иск департамента по тарифам Новосибирской области, который был подан после повышения платежей за тепло и горячую воду в июле этого года. 

Как говорится в резолютивной части решения суда первой инстанции, решение ФАС России проверено на соответствие действующему законодательству и признано незаконным. 

О том, что в Новосибирской области второй раз за год поднимутся тарифы, стало известно 1 июля 2019 года. Позже чиновники сообщили, что не согласны с решением ФАС.

«Во исполнение решения ФАС России <...> департаментом по тарифам Новосибирской области принято решение о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области <...>, устанавливающим тарифы на тепловую энергию, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям, с 1 июля 2019 года», — говорилось в ответе правительства на редакционный запрос.

А в начале августа несколько сотен новосибирцев вышли на митинг против повышения тарифов ЖКХ в Нарымский сквер.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Просьба перевести на русский
30 ноя 2019 в 01:50

Так что в итоге - не должны были цены повышать или повысили правильно? Пишите нормально

алексус
30 ноя 2019 в 01:46

Ну и? Кто вернет деньги людям в итоге? Или хотя бы сделает перерасчет?

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 01:45

Где Крестьянинов, который объяснит нам, простым скотам, что это решение означает?