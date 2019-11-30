Под Новосибирском водитель «Мазды» погиб в ДТП с бензовозом

В пятницу, 29 ноября, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Очевидцы сообщают, что в аварии также участвовал бензовоз.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы 112 в 15:02.
«В одном километре от села Бочкарёво в сторону Маслянино произошло ДТП с одним пострадавшим мужчиной. Со слов заявителя, со смертельным исходом. Мужчина зажат», — говорилось в сообщении.
Получить оперативный комментарий о происшествии в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось — в ведомстве не взяли трубку.
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В минувший вторник, 27 ноября, на Петухова водитель «Жигулей» погиб после столкновения с двумя фурами.