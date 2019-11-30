Под Новосибирском водитель «Мазды» погиб в ДТП с бензовозом

Фото: группа «ДПС Контроль [ Н С О ] Новосибирская область» / vk.com/control_chr54

От машины почти ничего не осталось

В пятницу, 29 ноября, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Очевидцы сообщают, что в аварии также участвовал бензовоз.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы 112 в 15:02.

«В одном километре от села Бочкарёво в сторону Маслянино произошло ДТП с одним пострадавшим мужчиной. Со слов заявителя, со смертельным исходом. Мужчина зажат», — говорилось в сообщении.

