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Происшествия

Под Новосибирском водитель «Мазды» погиб в ДТП с бензовозом

Очевидцы сообщают, что его зажало в машине

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От машины почти ничего не осталось

От машины почти ничего не осталось

В пятницу, 29 ноября, в Черепановском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Очевидцы сообщают, что в аварии также участвовал бензовоз.

Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного службы 112 в 15:02.

«В одном километре от села Бочкарёво в сторону Маслянино произошло ДТП с одним пострадавшим мужчиной. Со слов заявителя, со смертельным исходом. Мужчина зажат», — говорилось в сообщении.

Очевидцы сообщают, что в аварии участвовал бензовоз

Очевидцы сообщают, что в аварии участвовал бензовоз

Получить оперативный комментарий о происшествии в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось — в ведомстве не взяли трубку.

Если вы знаете подробности этого происшествия, пишите нам в редакцию на почту news@ngs.ru или по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

В минувший вторник, 27 ноября, на Петухова водитель «Жигулей» погиб после столкновения с двумя фурами.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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30 ноя 2019 в 01:06

Раньше то, что оставалось от таких авто, ставили на постаменты у трасс. Тех, кто в этом нуждается, отрезвляет получше камер и знаков "70", понатыканных где ни попадя...

с богаткова
30 ноя 2019 в 01:02

Только уснул и тут бац новость-надо подниматься и комментировать. Ради такой малозначительной пустяковой новости меня разбудили. тут даже комментировать нечего. мой вердикт - нарушение пдд.

Фото пользователя
30 ноя 2019 в 01:00

Наверно, не уступил дорогу бензовозу. Хорошо хоть без воспламенения обошлось.