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Врач покончил с собой: в областном наркодиспансере рассказали о смерти коллеги

Сообщается, что причиной стали личные обстоятельства

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Следственный комитет проводит доследственную проверку

Следственный комитет проводит доследственную проверку

Заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, которого нашли мёртвым в минувший вторник, 26 ноября, покончил с собой. Информация об этом появилась на официальной странице медицинского учреждения в «Инстаграм». 

«На этой неделе в нашем диспансере произошла трагедия. Заведующий отделением платных услуг покончил с собой в связи с личными обстоятельствами, не касающимися его профессиональной деятельности. Очень просим проявить деликатность и сочувствие к его близким, не верить слухам и не потворствовать их распространению», — говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что по факту смерти врача проводится проверка.

— В квартире дома по улице Татьяны Снежиной обнаружено тело 35-летнего мужчины. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

Если вам что-либо известно о данном происшествии, сообщите, пожалуйста, информацию по номерам 112 или 8 800 700–54–52. Также вы можете обратиться в редакцию (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
29 ноя 2019 в 23:22
+2 −3

Это страшный грех. как не страшно совершать такое?

с богаткова
29 ноя 2019 в 23:22
+3 −1

плевать надо на все личные обстоятельства, вообще на всех, жить для себя. Смысл жизни - сама жизнь. Как вы, бездельники, этого не...

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 23:21
+0 −4

Слабый человек. Соболезную его семье.