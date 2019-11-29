Врач покончил с собой: в областном наркодиспансере рассказали о смерти коллеги

Заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, которого нашли мёртвым в минувший вторник, 26 ноября, покончил с собой. Информация об этом появилась на официальной странице медицинского учреждения в «Инстаграм».

«На этой неделе в нашем диспансере произошла трагедия. Заведующий отделением платных услуг покончил с собой в связи с личными обстоятельствами, не касающимися его профессиональной деятельности. Очень просим проявить деликатность и сочувствие к его близким, не верить слухам и не потворствовать их распространению», — говорится в сообщении.