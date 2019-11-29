Первая «Ласточка»: скоростной поезд Новосибирск — Барнаул планируют запустить в следующем году

В будущем Новосибирск планируют соединить скоростными поездами с несколькими городами Сибири

В 2020 году РЖД планируют начать запуск скоростных поездов «Ласточка» в Западной Сибири. Заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков рассказал, с каким городом Новосибирск собираются соединить в первую очередь.

— Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением — приоритетным, первоочередным направлением — смотрится участок Новосибирск — Барнаул, — цитирует ТАСС слова замминистра.