Первая «Ласточка»: скоростной поезд Новосибирск — Барнаул планируют запустить в следующем году

В 2020 году РЖД планируют начать запуск скоростных поездов «Ласточка» в Западной Сибири. Заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков рассказал, с каким городом Новосибирск собираются соединить в первую очередь.
— Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением — приоритетным, первоочередным направлением — смотрится участок Новосибирск — Барнаул, — цитирует ТАСС слова замминистра.
В конце сентября стало известно, что «Российские железные дороги» включили в свои планы развития строительство новой скоростной железнодорожной магистрали между Новосибирском и Барнаулом. Также в планах РЖД соединить скоростными поездами Новосибирск с Томском, Омском, Новокузнецком и Кемерово. Однако для этого нужно построить новые железнодорожные линии и модернизировать депо.
Журналисты НГС одними из первых прокатились на новой «Ласточке», запуски которой тестировались в сентябре сразу между несколькими сибирскими городами.