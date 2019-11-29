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Дороги и транспорт

Первая «Ласточка»: скоростной поезд Новосибирск — Барнаул планируют запустить в следующем году

Это направление названо приоритетным для Западной Сибири

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В будущем Новосибирск планируют соединить скоростными поездами с несколькими городами Сибири

В будущем Новосибирск планируют соединить скоростными поездами с несколькими городами Сибири

В 2020 году РЖД планируют начать запуск скоростных поездов «Ласточка» в Западной Сибири. Заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков рассказал, с каким городом Новосибирск собираются соединить в первую очередь.

— Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением — приоритетным, первоочередным направлением — смотрится участок Новосибирск — Барнаул, — цитирует ТАСС слова замминистра.

В конце сентября стало известно, что «Российские железные дороги» включили в свои планы развития строительство новой скоростной железнодорожной магистрали между Новосибирском и Барнаулом. Также в планах РЖД соединить скоростными поездами Новосибирск с Томском, Омском, Новокузнецком и Кемерово. Однако для этого нужно построить новые железнодорожные линии и модернизировать депо.

Журналисты НГС одними из первых прокатились на новой «Ласточке», запуски которой тестировались в сентябре сразу между несколькими сибирскими городами.

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РЖДпоезд Ласточка

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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
29 ноя 2019 в 22:31
+1 −5

Трамваи это для тех у кого денег нет. Сам езжу на Бугатти тайп атлантик 1936 г.в.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 22:31
+0 −5

Люди на велосипедах до Барноула едут, дешевле и полезнее для Здоровье.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 22:30
+0 −5

Зачем? Сейчас же у всех автомобили.