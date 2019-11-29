«Места хватит всем». Показываем обновлённый зал НОВАТа, на который потратили 360 млн рублей

Сегодня в обновлённом зале состоялась премьера балета «Драгоценности» Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Новосибирском театре оперы и балета открыли обновлённый большой зал, который последние месяцы находился на реконструкции. Первым спектаклем, поставленным на новой сцене, стал балет Джорджа Баланчина «Драгоценности». Корреспондентам НГС удалось одними из первых побывать в помещении нового зала.

Художественный руководитель театра Владимир Кехман рассказал, почему количество мест в зале пришлось уменьшить. — Однозначно, места хватит всем. Почему количество мест уменьшилось? Дело в том, что здесь была очень серьёзная проблема с пожарной безопасностью. Она вообще не соответствовала никаким нормам. То же самое было и с занавесом, который в принципе соответствовал, но уже был в таком состоянии, что и лебедка... Всё работало на пределе, потому что вес этого занавеса составлял чуть меньше двух тонн. Здесь лебёдка, которая сделана специально для этого занавеса в Германии. Почему он выглядит так грандиозно — потому что он невероятно тяжёлый, — объяснил Владимир Кехман перед премьерой.

Вес занавеса — около 2 тонн Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам худрука, новый зал сделан полностью в соответствии с задумкой 30-х годов, когда его спроектировали и начали строить. В нём большое количество проходов и выходов, а за всеми креслами находится променад — стоячие места, в первую очередь для студентов. Также был обновлён бельэтаж, даже с самых конечных рядов которого всё видно и слышно.

В зале стало меньше мест, но теперь с любого уголка хорошо видно и слышно всё, что происходит на сцене Фото: Александр Ощепков / НГС

— Теперь под каждым креслом своё вентиляционное окошко. Оно имеет абсолютно уникальный климат, возможность для вентиляции и кондиционирования. Главное, что все кресла акустически сделаны настолько хорошо, что сейчас мы послушали первые репетиции, и это было блестяще. Акустика только улучшилась.

Владимир Кехман добавил, что в ближайшем будущем в НОВАТе может появиться титановый купол. — У нас есть мысли на тему купола, который мы хотели бы обновить. Мы обследовали нагрузку и выяснили, что она предельна. Поэтому и думаем сделать титановый купол, потому что титан — самый легкий металл. И у нас есть сейчас идея, чтобы нашему театру сделать такой подарок. Мы знаем, кто это может сделать, и уже обратились к этим специалистам. Сейчас ждём ответа от них, — отметил он.

У каждого кресла в зале своя вентиляция Фото: Александр Ощепков / НГС

Также к 1 мая планируется завершить монтаж световых приборов для иллюминации здания театра, на которую планируется потратить 412 миллионов рублей. — Это не просто подсветка. Это уникальное архитектурно-световое решение, которое позволит сделать из этого здания доминанту — полную, единственную, уникальную. Такого нет даже на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Там тоже сделано красивое световое решение, но наше решение превосходит его. В России такого никто ещё не делал. Я очень надеюсь, что к апрелю мы его закончим. И это станет частью празднования 75-летия Победы. Это 1,5 тысячи уникальных приборов, каждый из которых имеет собственную систему управления и управляется специально созданной для нас программой.

Новый зал сделан в соответствии с оригинальной задумкой Фото: Александр Ощепков / НГС

По словам Владимира Кехмана, акустика в зале после реконструкции значительно улучшилась Фото: Александр Ощепков / НГС

Новый титановый купол может стать подарком к юбилею театра Фото: Александр Ощепков / НГС