В Октябрьском районе обстреляли трамвай № 13

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные обстреляли трамвай
«Трамвай номер 13 опять обстреляли между остановками НГАУ и "Садом мичуринцев". Вагоны стоят, ждут полицию. Вагоновожатая говорит, что разбили стекло зацеперы, одного поймали», — написал он.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на месте работают сотрудники полиции.
«Около 19:00 сегодня в полицию поступило сообщение о повреждении трамвая — разбиты окна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ведомстве.
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В июле этого года неизвестные закидали камнями 13-й трамвай. Тогда пострадал один из пассажиров.