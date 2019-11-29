В Октябрьском районе обстреляли трамвай № 13

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные обстреляли трамвай № 13, когда он следовал по маршруту. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Трамвай номер 13 опять обстреляли между остановками НГАУ и "Садом мичуринцев". Вагоны стоят, ждут полицию. Вагоновожатая говорит, что разбили стекло зацеперы, одного поймали», — написал он.

