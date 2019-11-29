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Происшествия

В Октябрьском районе обстреляли трамвай № 13

На месте работает полиция

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Одно из стёкол трамвая пошло трещинами

Одно из стёкол трамвая пошло трещинами

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные обстреляли трамвай № 13, когда он следовал по маршруту. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

«Трамвай номер 13 опять обстреляли между остановками НГАУ и "Садом мичуринцев". Вагоны стоят, ждут полицию. Вагоновожатая говорит, что разбили стекло зацеперы, одного поймали», — написал он.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

Полиция выясняет обстоятельства происшествия

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что на месте работают сотрудники полиции.

«Около 19:00 сегодня в полицию поступило сообщение о повреждении трамвая — разбиты окна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, по электронной почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В июле этого года неизвестные закидали камнями 13-й трамвай. Тогда пострадал один из пассажиров.

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ТЕГИ

трамвай № 13Общественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (33)

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29 ноя 2019 в 20:31
+2 −6

Зацеперы как бы намекают на замену старых окон и трамваев вместе с ними. Привлекают общественное внимание к проблеме старого...

29 ноя 2019 в 20:29
+5 −3

жертвоприношение в черную пятницу
трамвай же 13й

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 21:28
+1 −4

Ой ты как начинаишь про тот октябряццкий район отписывать...мя прям мутит...чоу с других районов новостей нету, кроме как с етой...