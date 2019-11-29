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Управляющая компания о деле дома с плесенью и семье Кригер: «Нам не удалось договориться»

В «Домовой +» готовы помочь семье, но те, по их словам, не сотрудничают с ними

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Так выглядит дом №&nbsp;5 по улице Горбаня, который обслуживает УК «Домовой +»

Так выглядит дом № 5 по улице Горбаня, который обслуживает УК «Домовой +»

Управляющая компания «Домовой +», обслуживающая скандально известный дом с плесенью по улице Горбаня, отказывается считать себя виновной в нарушении жилищных прав семьи Кригер. 

О том, что следователи возбудили уголовное дело из-за ситуации с семьёй по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья», НГС рассказывал вчера. 

Следствие допросило в качестве свидетелей работников управляющей компании и администрации района. 

Прежде Дмитрий и Инесса Кригер жаловались на бездействие управляющей компании, которая не стала заделывать дыру в потолке в одной из комнат, а порекомендовала семье не оставаться там. Сейчас они с больным ребёнком и одним из родителей, который борется с онкологическим заболеванием, ютятся в комнате площадью 13 квадратов. Их также беспокоят плесень и грибок, появляющиеся на стенах — в этом они винят неработающую вентиляцию, которую просят починить уже не первый год.

По словам директора «Домовой +» Михаила Петрова, в 2017 году представители компании осмотрели помещение с обваливающимся потолком, составили акт и готовы были провести работы, однако столкнулись с сопротивлением со стороны жильцов.

— С квартирой № 4 (в ней проживает семья Кригер. — Прим. ред.) нам не удалось договориться, доступ нам отказались предоставить, мотивируя это тем, что хотят добиться признания дома аварийным или же признать помещение непригодным для проживания. Я с одной стороны их-то понимаю — да, условия в квартире критичные, так сказать. Но бездействия с нашей стороны никакого нет, — рассказал директор УК.

Обвалившаяся штукатурка в одной из комнат квартиры Кригер

Обвалившаяся штукатурка в одной из комнат квартиры Кригер

В марте этого года, после того как условиями проживания семьи Кригер заинтересовались прокуратура и администрация Кировского района, управляющая компания, так и не сумев попасть в их квартиру, подала на семью в суд.

— Нам ничего не оставалось другого. К нам приезжали проверки, Кригер жаловался всюду. Суд прошёл, мы заключили соглашение: если на время ремонтных работ семье предоставят жильё в маневренном фонде, они не будут препятствовать проведению работ. Потом мы получили уведомление от администрации, что жители четвёртой квартиры могут приходить и получать ключи от жилья в маневренном фонде. Не знаю, по какой причине они его так и не получили. Мы приходили к ним много раз, но их всё время не было дома. Соответственно, попасть внутрь мы не смогли, — добавил Михаил Петров.

Он также отметил, что ещё одну квартиру в этом доме, которая принадлежит хозяевам по праву собственности, им удалось успешно отремонтировать, но с квартирой № 4 «ничего не выходит». Это жильё Кригеры занимают по договору соцнайма.

Плесень и грибок в квартире № 4 директор УК объясняет «заделанными» вентиляционными каналами, оставшимися после демонтажа печного отопления. Кригерам он посоветовал самостоятельно открыть вентиляционный продух.

Кроме обваливающегося потолка, семья Кригер добивается ремонта вентиляции, из-за отсутствия которой стены в их квартире покрываются плесенью

Кроме обваливающегося потолка, семья Кригер добивается ремонта вентиляции, из-за отсутствия которой стены в их квартире покрываются плесенью

— Это же их собственность. Они должны содержать её в надлежащем состоянии. Если они не хотят жить в таких условиях, значит, они должны сами эти каналы открыть. Это не относится к общедомовой собственности, — констатировал Михаил Петров.

Корреспондент НГС побывал у Кригеров в марте этого года и посмотрел, как справляется семья, в которой есть ребёнок-инвалид и мама, страдающая от онкологического заболевания.

О том, что произошло у семьи после последнего прихода прокуратуры к ним домой и как изменилась их жизнь после того, как о них рассказали в СМИ, смотрите в ближайшем репортаже НГС.

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КОММЕНТАРИИ (2)

с богаткова
29 ноя 2019 в 19:16
+0 −1

Когда я служил в колонии, то там у местного контингента не было принято жаловаться.

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 19:16
+0 −1

Это личные дела жильцов. пусть решают их сами.