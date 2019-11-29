Управляющая компания о деле дома с плесенью и семье Кригер: «Нам не удалось договориться»

Управляющая компания «Домовой +», обслуживающая скандально известный дом с плесенью по улице Горбаня, отказывается считать себя виновной в нарушении жилищных прав семьи Кригер.
О том, что следователи возбудили уголовное дело из-за ситуации с семьёй по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья», НГС рассказывал вчера.
Следствие допросило в качестве свидетелей работников управляющей компании и администрации района.
Прежде Дмитрий и Инесса Кригер жаловались на бездействие управляющей компании, которая не стала заделывать дыру в потолке в одной из комнат, а порекомендовала семье не оставаться там. Сейчас они с больным ребёнком и одним из родителей, который борется с онкологическим заболеванием, ютятся в комнате площадью 13 квадратов. Их также беспокоят плесень и грибок, появляющиеся на стенах — в этом они винят неработающую вентиляцию, которую просят починить уже не первый год.
По словам директора «Домовой +» Михаила Петрова, в 2017 году представители компании осмотрели помещение с обваливающимся потолком, составили акт и готовы были провести работы, однако столкнулись с сопротивлением со стороны жильцов.
— С квартирой
В марте этого года, после того как условиями проживания семьи Кригер заинтересовались прокуратура и администрация Кировского района, управляющая компания, так и не сумев попасть в их квартиру, подала на семью в суд.
— Нам ничего не оставалось другого. К нам приезжали проверки, Кригер жаловался всюду. Суд прошёл, мы заключили соглашение: если на время ремонтных работ семье предоставят жильё в маневренном фонде, они не будут препятствовать проведению работ. Потом мы получили уведомление от администрации, что жители четвёртой квартиры могут приходить и получать ключи от жилья в маневренном фонде. Не знаю, по какой причине они его так и не получили. Мы приходили к ним много раз, но их всё время не было дома. Соответственно, попасть внутрь мы не смогли, — добавил Михаил Петров.
Он также отметил, что ещё одну квартиру в этом доме, которая принадлежит хозяевам по праву собственности, им удалось успешно отремонтировать, но с квартирой
Плесень и грибок в квартире
— Это же их собственность. Они должны содержать её в надлежащем состоянии. Если они не хотят жить в таких условиях, значит, они должны сами эти каналы открыть. Это не относится к общедомовой собственности, — констатировал Михаил Петров.
Корреспондент НГС побывал у Кригеров в марте этого года и посмотрел, как справляется семья, в которой есть ребёнок-инвалид и мама, страдающая от онкологического заболевания.
О том, что произошло у семьи после последнего прихода прокуратуры к ним домой и как изменилась их жизнь после того, как о них рассказали в СМИ, смотрите в ближайшем репортаже НГС.