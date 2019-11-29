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Авто

НГС ищет владельцев необычных, редких и раритетных авто — о вашей «ласточке» узнает весь город

У вашей машины интересная история? Вы гордитесь своим авто и считаете его редким? Тогда вам — к нам

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Mercedes Unimog 1956 года выпуска

Mercedes Unimog 1956 года выпуска

Для многих автовладельцев машина не только повседневное средство передвижение, но и хобби, любовь и даже дело всей жизни. 

Интересные, необычные, редкие, раритетные автомобили, машины с историей, кропотливый труд над крутым тюнингом — все это может стать достоянием широкой общественности, если вы расскажете о своём авто на НГС. 

Пусть это настоящий ценный раритет или просто старый, но ухоженный автомобиль — расскажите нам об этом, и мы посвятим ему полноценный обзор.

Например, до этого мы рассказывали о 52-летнем «Мерседесе» S-класса, который, по словам владельца, принадлежал самому принцу Монако. А также про редкий родстер Mercedes-Benz W121, который продавали за 20 миллионов рублей.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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29 ноя 2019 в 19:09

Нет таких в Новосибирске... У всех японские убитые прули взятые в кредит только...

Qwerty
29 ноя 2019 в 19:00

Есть необычное авто для Новосиба. Оно НОВОЕ.

Богатковский
29 ноя 2019 в 18:46

Тест-драйв устроим, на зло хейтерам местным.