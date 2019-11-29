НГС ищет владельцев необычных, редких и раритетных авто — о вашей «ласточке» узнает весь город

Для многих автовладельцев машина не только повседневное средство передвижение, но и хобби, любовь и даже дело всей жизни.



Интересные, необычные, редкие, раритетные автомобили, машины с историей, кропотливый труд над крутым тюнингом — все это может стать достоянием широкой общественности, если вы расскажете о своём авто на НГС.

Пусть это настоящий ценный раритет или просто старый, но ухоженный автомобиль — расскажите нам об этом, и мы посвятим ему полноценный обзор.

Например, до этого мы рассказывали о 52-летнем «Мерседесе» S-класса, который, по словам владельца, принадлежал самому принцу Монако. А также про редкий родстер Mercedes-Benz W121, который продавали за 20 миллионов рублей.