Бизнесмен отсудил еще 3 миллиона у фирмы мужа телезвезды и сына Героя Советского Союза

— Взыскали 3 миллиона рублей, это сумма основного долга, и 269 тысяч — проценты. Суд прошёл быстро, спокойно, без какой-то экзотики. Я думаю, что противоположная сторона воспользуется правом на апелляционное обжалование. Но срок на апелляцию ещё не истёк даже по первому случаю, скорее всего, они будут подавать в последние дни месячного срока на обжалование, — заметил юрист Сергей Беседин.

Бизнесмен передал «Атланту» сначала 2 миллиона, а потом 3 миллиона, но вернуть деньги без суда не смог. Итоги разбирательства корреспонденту НГС прокомментировал юрист Сергей Беседин, представляющий в суде интересы Дмитрия Воробьёва.

Дмитрий Воробьёв, как ранее рассказывал НГС, в 2017 и 2018 году передал инвестиционному клубу ООО «Атлант» под проценты в общей сложности 5 миллионов рублей. Спустя оговорённое время бизнесмен не дождался ни процентов, ни обратно своих денег. В начале ноября он выиграл суд по первой части долга и отсудил у «Атланта» около 2,5 миллионов рублей — сумма долга и проценты.

Фирмой «Атлант» владеют Игорь Болдырев, муж бывшей телезвезды Екатерины Степаненко, и Игорь Беневаленский, сын Героя Советского Союза.

— Сроки для подачи жалобы ещё не истекли, и руководство решение ещё не приняло. Первый срок истекает где-то в середине декабря, второй — чуть позже, — уточнил защитник «Атланта» юрист Вячеслав Михайлечко.

В одном из районных судов города рассматривается ещё один иск к «Атланту», но уже от физического лица. Сергей Беседин уточнил, что суд ещё не завершён, а из деталей он может пока сообщить, что истцом выступил новосибирец, который передал «Атланту» 21 миллион рублей.

