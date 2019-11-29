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Бизнес

Бизнесмен отсудил еще 3 миллиона у фирмы мужа телезвезды и сына Героя Советского Союза

Всего же компании «Атлант» придется вернуть владельцу клиник «Блеск» в два раза больше денег

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Владелец стоматологических клиник «Блеск» подал в суд на инвестиционный клуб «Атлант», когда отчаялся получить обратно свои миллионы

Владелец стоматологических клиник «Блеск» подал в суд на инвестиционный клуб «Атлант», когда отчаялся получить обратно свои миллионы

Арбитражный суд вынес решение взыскать три миллиона рублей с инвестиционного клуба «Атлант» в пользу владельца сети стоматологических клиник «Блеск» Дмитрия Воробьёва.

Бизнесмен передал «Атланту» сначала 2 миллиона, а потом 3 миллиона, но вернуть деньги без суда не смог. Итоги разбирательства корреспонденту НГС прокомментировал юрист Сергей Беседин, представляющий в суде интересы Дмитрия Воробьёва.

— Взыскали 3 миллиона рублей, это сумма основного долга, и 269 тысяч — проценты. Суд прошёл быстро, спокойно, без какой-то экзотики. Я думаю, что противоположная сторона воспользуется правом на апелляционное обжалование. Но срок на апелляцию ещё не истёк даже по первому случаю, скорее всего, они будут подавать в последние дни месячного срока на обжалование, — заметил юрист Сергей Беседин.

Дмитрий Воробьёв, как ранее рассказывал НГС, в 2017 и 2018 году передал инвестиционному клубу ООО «Атлант» под проценты в общей сложности 5 миллионов рублей. Спустя оговорённое время бизнесмен не дождался ни процентов, ни обратно своих денег. В начале ноября он выиграл суд по первой части долга и отсудил у «Атланта» около 2,5 миллионов рублей — сумма долга и проценты.

Фирмой «Атлант» владеют Игорь Болдырев, муж бывшей телезвезды Екатерины Степаненко, и Игорь Беневаленский, сын Героя Советского Союза.

— Сроки для подачи жалобы ещё не истекли, и руководство решение ещё не приняло. Первый срок истекает где-то в середине декабря, второй — чуть позже, — уточнил защитник «Атланта» юрист Вячеслав Михайлечко.

В одном из районных судов города рассматривается ещё один иск к «Атланту», но уже от физического лица. Сергей Беседин уточнил, что суд ещё не завершён, а из деталей он может пока сообщить, что истцом выступил новосибирец, который передал «Атланту» 21 миллион рублей.

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КОММЕНТАРИИ (12)

дактоятакой
29 ноя 2019 в 20:49

Вот это - "сын героя Советского Союза" - к ЧЕМУ это? Что, сын героя не может быть подонком?

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29 ноя 2019 в 20:54

До сих пор понять не могу - при чем тут регалии? Их что, суд учитывает при вынесении решения? Ссылочку в кодексе дайте.

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29 ноя 2019 в 20:36

Теперь банкротить Атлант нужно. 10000 выручат.