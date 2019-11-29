«Парню надо помочь». Как за неделю после репортажа НГС изменилась жизнь Паши Некрасова

В 17-летнем возрасте у него диагностировали опухоль головного мозга. Паша пережил операцию, провёл 51 день в реанимации, а после столкнулся с последствиями своей болезни. За два года реабилитации семья Некрасовых столкнулась с равнодушием служб и близких людей — пока Паша лежал в больнице, его отец подписал отказ от родительских прав. В августе сына Натальи лишили инвалидности, а вместе с тем он потерял квоту на поступление в вуз на льготных условиях.

В Новосибирске 19-летнему новосибирцу Паше Некрасову, страдающему опухолью головного мозга, вернули инвалидность. На прошлой неделе НГС рассказывал историю молодого человека, который по состоянию здоровья не может устроиться на работу и начать учиться .

История получила резонанс, и сегодня, 29 ноября, его мама Наталья Белых рассказала, что случилось в жизни Паши после публикации.

— Нам дали инвалидность, третью категорию. Ну как дали, я бы сказала, вернули — в прошлый раз они просто его лишили. Пока только на год, через год, сказали, будут рассматривать пожизненную инвалидность. Ну, я думаю, должны дать, потому что всё вот так серьёзно завертелось. Резонанс получился очень даже большой, — рассказала корреспонденту НГС Наталья.



По её словам, после публикации истории её сына откликнулись многие — «писали даже из Иркутска и Барнаула».

— Я просто удивилась, что публиковали даже в СМИ других городов. Отклик был большой, говорили все: «Ну как же так, парню помочь надо, чиновники бы взяли и помогли из своего кармана». Мы получили моральную поддержку, но я знаю, что были и те, кто хотел нам передать деньги, спрашивали номер счёта. Но зачем мы будем собирать деньги? Павлу не рыба нужна, а удочка. Он сам должен, сам это понимает, несмотря на то что нам кислород перекрыли. Никто ведь на квартиру денег не просил, — поделилась она.

