В Новосибирске найден мёртвым заведующий отделением новосибирского наркодиспансера

Во вторник утром, 26 ноября, в своей квартире в Октябрьском районе найден мёртвым заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера.
— В квартире дома по улице Татьяны Снежиной обнаружено тело 35-летнего мужчины. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СКР по Новосибирской области.
Коллеги врача рассказывают, что на протяжении нескольких дней до происшествия он писал им сообщения, в которых утверждал, что ему поступают угрозы расправы от неких личностей. Были ли эти угрозы реальными — сотрудники накродиспансера утверждать не могут. Заведующий, по их словам, был энергичным и жизнелюбивым, строил планы на будущее, по работе с ним не возникало проблем.
В понедельник, 25 ноября, заведующий не вышел на работу, и на следующий день, утром 26 ноября, сотрудникам наркодиспансера стало известно о его гибели. На теле врача, со слов коллег, было обнаружено огнестрельное ранение.
Министерство здравоохранения Новосибирской области не смогло оперативно прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что ответят на запрос НГС в установленные законом сроки. Главный психиатр-нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов от комментариев отказался.
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