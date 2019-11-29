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Криминал

В Новосибирске найден мёртвым заведующий отделением новосибирского наркодиспансера

Перед гибелью мужчина рассказывал своим коллегам, что ему угрожали расправой

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Сотрудники наркодиспансера не уверены, связана ли гибель их коллеги с его профессиональной деятельностью.

Сотрудники наркодиспансера не уверены, связана ли гибель их коллеги с его профессиональной деятельностью.

Во вторник утром, 26 ноября, в своей квартире в Октябрьском районе найден мёртвым заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера. 


— В квартире дома по улице Татьяны Снежиной обнаружено тело 35-летнего мужчины. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СКР по Новосибирской области.

Коллеги врача рассказывают, что на протяжении нескольких дней до происшествия он писал им сообщения, в которых утверждал, что ему поступают угрозы расправы от неких личностей. Были ли эти угрозы реальными — сотрудники накродиспансера утверждать не могут. Заведующий, по их словам, был энергичным и жизнелюбивым, строил планы на будущее, по работе с ним не возникало проблем.

В понедельник, 25 ноября, заведующий не вышел на работу, и на следующий день, утром 26 ноября, сотрудникам наркодиспансера стало известно о его гибели. На теле врача, со слов коллег, было обнаружено огнестрельное ранение.

Министерство здравоохранения Новосибирской области не смогло оперативно прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что ответят на запрос НГС в установленные законом сроки. Главный психиатр-нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов от комментариев отказался.

Вы знаете важную информацию об обстоятельствах гибели врача? Вам известно, кто и по какой причине мог ему угрожать? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Telegram, Viber 8–982–781–74–07.

Ранее НГС писал об убийстве сотрудника Чкалова на остановке «Сад Дзержинского».

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КОММЕНТАРИИ (37)

биткойны зла
29 ноя 2019 в 18:29

Судя по событиям за последний год, Новосибирск оказался во власти ОПГ.
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