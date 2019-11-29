В Новосибирске найден мёртвым заведующий отделением новосибирского наркодиспансера

Сотрудники наркодиспансера не уверены, связана ли гибель их коллеги с его профессиональной деятельностью.

Во вторник утром, 26 ноября, в своей квартире в Октябрьском районе найден мёртвым заведующий отделением платных услуг Новосибирского областного клинического наркологического диспансера.





— В квартире дома по улице Татьяны Снежиной обнаружено тело 35-летнего мужчины. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СКР по Новосибирской области.

Коллеги врача рассказывают, что на протяжении нескольких дней до происшествия он писал им сообщения, в которых утверждал, что ему поступают угрозы расправы от неких личностей. Были ли эти угрозы реальными — сотрудники накродиспансера утверждать не могут. Заведующий, по их словам, был энергичным и жизнелюбивым, строил планы на будущее, по работе с ним не возникало проблем.