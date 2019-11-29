На новосибирской трассе вспыхнул грузовик — его водитель погиб

По предварительной информации, в ДТП погиб один из водителей

Сегодня днём 29 ноября два встречных грузовика сошлись в ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области — после столкновения одна из машин загорелась.

ДТП случилось в 12:20 на 98-м километре трассы Р255 «Сибирь», рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.



— Водитель (пока мы не знаем его год рождения) управлял автомобилем Freightliner, двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска и совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco под управлением водителя 1973 года рождения, — описал ДТП Константин Шкабарня.