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На новосибирской трассе вспыхнул грузовик — его водитель погиб

Второго участника ДТП увезли в больницу

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По предварительной информации, в ДТП погиб один из водителей

По предварительной информации, в ДТП погиб один из водителей

Сегодня днём 29 ноября два встречных грузовика сошлись в ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области — после столкновения одна из машин загорелась.

ДТП случилось в 12:20 на 98-м километре трассы Р255 «Сибирь», рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

— Водитель (пока мы не знаем его год рождения) управлял автомобилем Freightliner, двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска и совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco под управлением водителя 1973 года рождения, — описал ДТП Константин Шкабарня.

Инспектор уточнил, что Iveco ехал во встречном направлении. После столкновения с ним Freightliner опрокинулся в левый кювет и загорелся. По предварительной информации, в загоревшейся машине погиб человек, предположительно водитель. 

После удара один из грузовиков улетел в кювет и начал гореть

После удара один из грузовиков улетел в кювет и начал гореть

— Водитель Iveco доставлен в лечебное учреждение, его травмы пока неизвестны. На месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщил Константин Шкабарня.

Тушить загоревшуюся машину выезжали пожарно-спасательные подразделения, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Грузовик тушили пожарные

Грузовик тушили пожарные

В прошлом месяце на подъезде к посёлку Сосновка в Новосибирском районе съехала в кювет и загорелась «Тойота Королла»: в полиции сообщали о двух пострадавших.

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КОММЕНТАРИИ (17)

Гость
29 ноя 2019 в 16:24

Стоит посмотреть на ширину дороги и этого достаточно.Там две машины грузовых и так еле еле расходятся, а уж если кто, чуть вильнул рулём, обьезжая яму, то сразу на встречке.

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29 ноя 2019 в 16:22

Водители грузовиков часто нарушают скоростной режим.

Гость
29 ноя 2019 в 16:31

Есть же ограничители скорости.Вроде 85 максимальная.Нужно зимой устанавливать ограничитель 60км/час с невозможностью изменения.