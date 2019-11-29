На новосибирской трассе вспыхнул грузовик — его водитель погиб

Сегодня днём 29 ноября два встречных грузовика сошлись в ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области — после столкновения одна из машин загорелась.
ДТП случилось в 12:20 на 98-м километре трассы Р255 «Сибирь», рассказал корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.
— Водитель (пока мы не знаем его год рождения) управлял автомобилем Freightliner, двигался со стороны Болотного в направлении Новосибирска и совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco под управлением водителя 1973 года рождения, — описал ДТП Константин Шкабарня.
Инспектор уточнил, что Iveco ехал во встречном направлении. После столкновения с ним Freightliner опрокинулся в левый кювет и загорелся. По предварительной информации, в загоревшейся машине погиб человек, предположительно водитель.
— Водитель Iveco доставлен в лечебное учреждение, его травмы пока неизвестны. На месте работают сотрудники ГИБДД, — сообщил Константин Шкабарня.
Тушить загоревшуюся машину выезжали пожарно-спасательные подразделения, добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В прошлом месяце на подъезде к посёлку Сосновка в Новосибирском районе съехала в кювет и загорелась «Тойота Королла»: в полиции сообщали о двух пострадавших.