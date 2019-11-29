Нападения на школьников в Калининском районе: под уголовное дело попали два подростка

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на подростков, которые фигурировали в видео с групповым нападением на детей в Калининском районе — ролики недавно были выложены в соцсети.

Местные жители заявили, что пострадавших может быть больше, а школьники терроризируют район больше года.



— В ходе проведения проверки установлено, что в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года два 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе г. Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3000 рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

