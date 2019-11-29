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Криминал
Нападение подростков на школьников

Нападения на школьников в Калининском районе: под уголовное дело попали два подростка

Их подозревают в вымогательстве с применением насилия

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Подростки снимали избиение детей на видео — ролики появились в соцсетях

Подростки снимали избиение детей на видео — ролики появились в соцсетях

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело на подростков, которые фигурировали в видео с групповым нападением на детей в Калининском районе — ролики недавно были выложены в соцсети. 

Местные жители заявили, что пострадавших может быть больше, а школьники терроризируют район больше года.

— В ходе проведения проверки установлено, что в период времени с сентября 2018 года по ноябрь 2019 года два 16-летних молодых человека неоднократно, находясь в Калининском районе г. Новосибирска, необоснованно требовали от 14-летнего несовершеннолетнего передать им денежные средства в сумме 3000 рублей, угрожая ему при этом применением насилия, а также нанесли не менее двух ударов по лицу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи возбудили против двух подростков уголовное дело по статье 163 ч. 2 п.п. «а, в» «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

Они оценят действия и других подростков, которые попали на видео.

Вы знаете подробности этого конфликта? Ваши дети были среди участников или очевидцев? Свяжитесь с редакцией НГС по Viber, WhatsApp, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

Ранее в городе Барабинске Новосибирской области завершился суд над тремя 17-летними подростками, которых обвиняли в избиении школьников на камеру.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
29 ноя 2019 в 15:40
+0 −0

Это хорошо.Теперь им место на ,,малолетке,,.
Пусть понюхают блатной романтики на параше, когда их по одному человеку дубаки...

Петя
29 ноя 2019 в 15:40
+0 −0

Хотелось бы написать «вот теперь вкусят они все прелести АУЕ», но скорей всего дело закончится штрафом и исправительными...

Мимо проходил
29 ноя 2019 в 15:40
+0 −0

"Доигрались", да и поделом. Слабоумие и отвага.