Детсад, где с родителей собирали деньги на биомороженое, проверяет прокуратура

В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад
— Прокуратура Ленинского района проводит проверку по данному факту. Уже запрошены все необходимые документы, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Заведующая детским садом Анна Полнова ранее утверждала, что подобное оздоровление детей проводится добровольно и было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Позже чиновники опровергли эту информацию.
История вызвала большой общественный резонанс: только читатели НГС оставили более 500 комментариев под новостью. А другие родители признались, за что еще платят деньги в детсаду.
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