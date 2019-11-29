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Образование

Детсад, где с родителей собирали деньги на биомороженое, проверяет прокуратура

Заведующая утверждала, что подобное оздоровление детей проводилось добровольно

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Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад № 144, в котором собирали деньги на биомороженое — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей, выводили в раздевалку.

— Прокуратура Ленинского района проводит проверку по данному факту. Уже запрошены все необходимые документы, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Заведующая детским садом Анна Полнова ранее утверждала, что подобное оздоровление детей проводится добровольно и было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Позже чиновники опровергли эту информацию.

История вызвала большой общественный резонанс: только читатели НГС оставили более 500 комментариев под новостью. А другие родители признались, за что еще платят деньги в детсаду.

В начале октября мы рассказывали про другой скандал в школе № 52 в 4-м «Б» классе — мама одного из учеников пожаловалась в администрацию Октябрьского района на травлю её ребенка как со стороны детей, так и со стороны других родителей. Взрослые даже устроили в групповом чате WhatsApp голосование — избавиться ли от проблемного, по их мнению, ученика. 

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КОММЕНТАРИИ (33)

29 ноя 2019 в 16:50

Тогда следом можно проверять ВСЕ детские сады и ВСЕ школы.

Гость
29 ноя 2019 в 16:48

Вот когда ей будет грозить реальный срок, что она будет петь про уважаемых специалистов? И поддержат ли её уважаемые специалисты или сделают вид что впервые её видят?

29 ноя 2019 в 16:54

надеюсь заведующую попрут и это будет хорошем предупреждением остальным заведующим и директорам.