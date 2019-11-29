Детсад, где с родителей собирали деньги на биомороженое, проверяет прокуратура

Заведующая детским садом объяснила, что у неё на руках есть все необходимые документы от производителя, а также рекомендации использовать биомороженое от многих уважаемых специалистов

В Новосибирске прокуратура проверяет детский сад № 144 , в котором собирали деньги на биомороженое — родители пожаловались, что детей, чьи мамы и папы не сдали 390 рублей, выводили в раздевалку.



— Прокуратура Ленинского района проводит проверку по данному факту. Уже запрошены все необходимые документы, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Заведующая детским садом Анна Полнова ранее утверждала, что подобное оздоровление детей проводится добровольно и было согласовано с Рамилем Ахметгареевым, начальником департамента образования мэрии Новосибирска. Позже чиновники опровергли эту информацию.