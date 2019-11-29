В день важной премьеры НОВАТ остался без отопления: туда везут тепловые пушки

С утра теплоэнергетики отключили отопление в 24 многоквартирных домах, а к полудню под отключение попал ещё и НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета и ещё 24 дома в центре города остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.



Отопление отключили сегодня, 29 ноября, в шесть утра из-за аварийного ремонта теплотрассы на улице Мичурина, рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

— В 12:00 энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета, — сообщили в СГК.

В «Сибирской генерирующей компании» добавили, что приносят извинения артистам и зрителям.