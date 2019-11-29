В день важной премьеры НОВАТ остался без отопления: туда везут тепловые пушки

Новосибирский театр оперы и балета и ещё 24 дома в центре города остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.
Отопление отключили сегодня, 29 ноября, в шесть утра из-за аварийного ремонта теплотрассы на улице Мичурина, рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».
— В 12:00 энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета, — сообщили в СГК.
В «Сибирской генерирующей компании» добавили, что приносят извинения артистам и зрителям.
— Ремонтные бригады работают на трёх участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее. Ведётся контроль температуры внутри театра, — передали в СГК.
Также, по данным компании, скоро в театр должны привезти тепловые пушки. Вернуть тепло в отключенные здания теплоэнергетики планируют к 22:00.
Дозвониться до пресс-службы театра корреспонденту НГС оперативно не удалось.
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