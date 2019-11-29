29 ноября пятница
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 64.10
eur 70.57
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 64.10
eur 70.57

Все новости

Все новости
Город

В день важной премьеры НОВАТ остался без отопления: туда везут тепловые пушки

Этим вечером в театре должна состояться премьера балета «Драгоценности»

Поделиться

375
3 Обсудить
С утра теплоэнергетики отключили отопление в 24 многоквартирных домах, а к полудню под отключение попал ещё и НОВАТ

С утра теплоэнергетики отключили отопление в 24 многоквартирных домах, а к полудню под отключение попал ещё и НОВАТ

Новосибирский театр оперы и балета и ещё 24 дома в центре города остались без отопления из-за ремонта теплотрассы.

Отопление отключили сегодня, 29 ноября, в шесть утра из-за аварийного ремонта теплотрассы на улице Мичурина, рассказали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

— В 12:00 энергетикам пришлось расширить зону отключения из-за неисправностей в тепловой камере на границе зоны. Это затронуло Новосибирский театр оперы и балета, — сообщили в СГК.

В «Сибирской генерирующей компании» добавили, что приносят извинения артистам и зрителям. 

— Ремонтные бригады работают на трёх участках теплотрассы и стараются завершить работу как можно быстрее. Ведётся контроль температуры внутри театра, — передали в СГК.

Также, по данным компании, скоро в театр должны привезти тепловые пушки. Вернуть тепло в отключенные здания теплоэнергетики планируют к 22:00.

Дозвониться до пресс-службы театра корреспонденту НГС оперативно не удалось.

Этим вечером в НОВАТе должна пройти премьера балета «Драгоценности». Корреспонденты НГС смогли увидеть постановку на день раньше — во время генеральной репетиции. Мы отобрали для вас 20 самых ярких моментов этого балета.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НОВАТ

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
29 ноя 2019 в 15:02
+1 −0

Позор Локтю! Позор Травникову! Город деградирует с каждым днём больше и больше, а они не чешутся. Пересечение Кирова/Богаткова...

хаммер смэшд фэйс
29 ноя 2019 в 15:01
+0 −0

Драгоценности должны звенеть. Вот и балеруны будут звенеть на морозе. Всё в строку. Не прибавить не убавить))))))))).

Яша
29 ноя 2019 в 15:01
+0 −0

А Мэрия рядом ,лучше бы