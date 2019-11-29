«Любой снег — это сразу авария»: на Толмачёвском шоссе автомобили снова попали в ДТП из-за колеи

Сегодня, 29 ноября, на Толмачёвском шоссе произошло сразу несколько ДТП. Новосибирцы винят в этом опасную колею, которую не ремонтируют уже больше года.
По словам читателей НГС, приславших в редакцию видео, из-за «ужасной колеи» машины выбрасывает с дороги на скорости 30 км/ч.
— Опять на нашей Толмачёвке авария, только чуть снег выпал и снова! — поделилась одна из авторов видео.
Опасную колею не видно из-за выпавшего снега
Как рассказал корреспонденту НГС водитель Сергей, наблюдавший сегодня последствия ДТП на шоссе, ситуации с колеёй — два года. Ранее новосибирцы обращались в различные ведомства с просьбой отремонтировать дорогу, в мэрии им пояснили, что работы на участке запланированы в следующем году. Однако Сергей опасается, что до этого времени на участке произойдёт ещё не одна авария.
— Я уже не езжу по Толмачёвскому шоссе, езжу по Станционной, либо через теплицы, через Ордынское кольцо. Знаю, что многие водители так делают. Но ведь по этому участку ездят автобусы, которые возят детей в спорткомплекс «Пригородного простора». Мне просто реально страшно за всех. Ведь любой малейший снег — это сразу авария. А там всего лишь нужно хотя бы фрезой пройтись и срезать верхний слой асфальта. И уже не так опасно будет, — рассказал мужчина.
В пресс-центре мэрии подтвердили, что в 2020 году будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия Толмачёвского шоссе — на участке от ООТ «Тарная база» до границы города Новосибирска. Предварительный объем работ составит 11 500 кв. м.
О последней аварии на этом участке НГС сообщал неделей ранее — там столкнулись «Ниссан Альмера» и пассажирский автобус, после чего водителю легковой машины понадобилась помощь врачей.