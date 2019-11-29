«Любой снег — это сразу авария»: на Толмачёвском шоссе автомобили снова попали в ДТП из-за колеи

Сегодня на шоссе случилось несколько аварий Фото: читатель НГС

Сегодня, 29 ноября, на Толмачёвском шоссе произошло сразу несколько ДТП. Новосибирцы винят в этом опасную колею, которую не ремонтируют уже больше года.

По словам читателей НГС, приславших в редакцию видео, из-за «ужасной колеи» машины выбрасывает с дороги на скорости 30 км/ч.

— Опять на нашей Толмачёвке авария, только чуть снег выпал и снова! — поделилась одна из авторов видео.

Опасную колею не видно из-за выпавшего снега

Как рассказал корреспонденту НГС водитель Сергей, наблюдавший сегодня последствия ДТП на шоссе, ситуации с колеёй — два года. Ранее новосибирцы обращались в различные ведомства с просьбой отремонтировать дорогу, в мэрии им пояснили, что работы на участке запланированы в следующем году. Однако Сергей опасается, что до этого времени на участке произойдёт ещё не одна авария.

