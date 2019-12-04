Куприяновы снова в беде: у самой известной приёмной семьи Новосибирска отбирают детей-двойняшек

Ольга Куприянова (приёмная мать) считает, что детям опасно возвращаться в кровную семью Фото: Александр Ощепков

О семье Куприяновых Новосибирск узнал в ноябре 2016 года — тогда случился пожар, который оставил без крыши над головой родителей и 11 детей. Дом сгорел моментально — старшие дети бежали сквозь огонь, вынося на руках младших. Семья долгое время кочевала по знакомым, а позже сняла трёхкомнатную квартиру на Затулинке. Спустя год они поселились в новом доме. Теперь Куприяновы снова оказались в беде. У Сергея и Ольги отбирают двух детей. Кровная мама девочек-двойняшек восстановилась в родительских правах спустя пять лет после их лишения. Куприяновы не согласны отдавать детей, они не доверяют биологическим родителям двойняшек и боятся, что в глухом селе Алтайского края девочки просто погибнут. Журналист НГС поговорила с двумя мамами — приёмной и биологической — и попыталась разобраться в этой непростой ситуации.



Как двойняшки появились в семье Куприяновых Лизу и Таню семья Куприяновых взяла под опеку в 2016 году. Тогда девочкам было три года. Биологическая мама Ригина Тумашова (тогда ещё Василенко) была лишена родительских прав, когда им было восемь месяцев. Два года дети провели в детдоме. — У нас уже была девочка их возраста, и ей было скучно. Остальные дети — старше. Мы решили взять ещё девочку. Лиза на сайте нам очень понравилась — такая пампушечка была. Оказалось, что у неё есть сестра. Лиза была в больнице, когда Таню привели посмотреть. Она вышла, сразу на руки села. Знаете, как родная сразу. Всё-таки детям лучше жить дома, чтобы родители рядом были. Таня прям шустрая, быстрая. Лиза более застенчивая. Они сразу освоились, наверное, потому что двойняшки, им проще, чем одному. Сразу начали нас мамой, папой называть. Долгие месяцы с Лизой были проблемы — нервные переживания, обострилась астма. Ночами не спали. В течение года мы справились с этой проблемой. Сейчас таких страшных приступов практически не бывает. В этом году было два раза по три дня. Она задыхается, причём помочь в домашних условиях невозможно. Нужна срочная госпитализация, хотя бы на сутки, — рассказывает Ольга Куприянова, приёмная мама детей.

Девочки прожили у Куприяновых три года. — Сколько дети находятся у нас — их мама ни разу не платила нам алименты, мы не получали ни копейки. Мама сказала, что она платила деньги детскому дому и деньги ей вернулись. А дело прекратили. Долг составлял 538 тысяч рублей. Почему мы их не удочерили сразу? Очень большие деньги нужны были на лечение, очень большие. Также мы на Чёрное море дважды свозили детей, в санатории они у нас ездят. Лекарства очень дорогие, особенно у Лизы по астме. У Тани тоже есть проблемы со здоровьем, с сердцем, — добавляет Ольга Куприянова. Сейчас они с мужем очень жалеют, что не решились на удочерение.

У семьи Куприяновых на воспитании девять детей Фото: Александр Ощепков

«Дети там погибнут»

В апреле 2019 года чиновники из опеки сообщили Куприяновым, что биологическая мать девочек решила восстанавливаться в родительских правах. — До этого мы вообще ничего не знали о её существовании. Никто нам не говорил, что девочек кто-то ищет, кто-то хочет вернуть их домой. Такие случаи бывают, что мамы ищут, а потом узнают, что документов много собирать — и как-то растворяются. У нас была надежда, что мама отступится и поймет, что нельзя выдёргивать детей сейчас из семьи. Что это благо для детей — жить в семье, к которой они очень привязаны. Конечно, боль почувствовали. Кусочек сердца оторвут, — объясняет женщина.



Для Куприяновых это не первая ситуация с возвратом детей в кровную семью. До этого они спокойно вернули других двух девочек мамам, которые восстановились в своих правах. По словам Ольги Анатольевны, они постоянно были с теми женщинами на связи, поэтому приемные родители с радостью вернули детей кровным родителям. — Этот случай отличается тем, что здесь существует реальная угроза жизни и здоровью детей. Мама в браке с мужчиной — это биологический отец детей, он неоднократно судим, стоит на учёте в диспансере, также у него нет постоянного места работы. Также зафиксирован факт, когда он своего малолетнего сына достал из коляски и, будучи пьяным, тряс за ноги. В апреле мама эту жалобу из полиции забрала, дело прекратили, — перечисляет свои опасения Ольга Куприянова.

Дети, по словам Ольги Куприяновой, не хотят даже слушать о переезде Фото: Александр Ощепков

Ольга Куприянова сейчас пытается объяснить детям, что происходит.

— Мы очень переживаем, буквально в шоке. Даже не знаем, как дети смогут это пережить.

Я сказала девочкам, что есть другая мама и, может быть, вам придётся к ней поехать пожить. Но они даже слушать не хотят.

Они не воспринимают это абсолютно. Мы думаем, что их биологическая мать просто материально заинтересована. У неё есть на руках материнский капитал, использовать его она пока не может. В доме арестованы все доли, кроме детских, и мы думаем, что дети ей нужны для того, чтобы в нём оставаться. Если она восстановится в родительских правах, то арест снимут и алименты платить не придётся.



Куприяновы боятся, что в селе, где живёт биологическая мать двойняшек, дети просто погибнут. — До ближайшей больницы, где смогут снять приступ у Лизы, — более 20 километров. Если, не дай бог, у неё будет такой приступ — скорая просто не доедет, не успеют. Мы хотим, чтобы дети жили, а не погибали. Мы уверены, что всё это закончится плачевно. После этой ситуации мы готовы их удочерить, чтобы больше проблем с мамой не было. Просто мы не ожидали, что так получится. Съездили в эту деревню в августе, посмотрели. Пообщались с соседями. В деревне два магазина, школа одноэтажная, заправка — больше ничего нет. Объяснения какие-то соседи боятся писать. Говорят, что они неадекватные: «Могут нас сжечь, а нам же ещё здесь жить». Боятся люди. Маленькие шансы у нас из-за того, что суд первой инстанции такое решение вынес. Но мы готовы бороться за девчонок — идти до Верховного суда, — говорит Ольга Куприянова.

Куприяновы твердо уверены, что девочкам просто опасно жить с биологическими родителями Фото: Александр Ощепков

Суд восстановил в родительских правах биологическую мать

Кировский районный суд в начале ноября полностью удовлетворил иск биологической матери девочек Ригины Тумашовой и постановил передать ей детей. В решении суда не прописан срок, в течение которого девочек должны передать Тумашовой. Также суд не согласился с проведением психологических экспертиз.

— Ответчику (Ольге Куприяновой, приемной матери. — Прим. ред.) было отказано в удовлетворении ходатайств о допросе свидетелей, о проведении экспертизы в отношении детей, наркологической экспертизы, с учётом мнения лиц, участвующих в деле, поскольку данные доказательства не относятся к предмету доказывания по рассматриваемому делу, никем не оспариваются отношения ответчика по воспитанию приёмных детей, дети были разлучены с биологической матерью в младенчестве и утратили связи с ней, соответственно, проведение психологической экспертизы в отношении них с точки зрения их взаимоотношения с биологической матерью не целесообразно, в отношении истицы имеется заключение врача-нарколога, — говорится в решении Кировского районного суда. Суд не стал учитывать информацию о Сергее Тумашове, который сейчас находится в официальном браке с биологической мамой девочек, хотя в материалах дела есть справка о том, что он состоит на учёте в одном из диспансеров Алтайского края.

Девочкам нужно постоянное медицинское наблюдение. Кроме этого, для них будет настоящим стрессом переезд к биологической маме — они её не помнят, им было всего 9 месяцев, когда их изъяли из родной семьи Фото: Александр Ощепков

Чиновники: мать сестер-двойняшек изменила образ жизни



В мэрии Новосибирска объяснили, почему управление опеки и попечительства Кировского района заняло сторону биологической матери. По данным опеки, биологическую мать двойняшек Ригину Тумашову Центральный районный суд Барнаула лишил родительских прав 24 сентября 2014 года «в связи с асоциальным образом жизни». — Позиция органа опеки и попечительства Кировского района Новосибирска основана на материалах, предоставленных Тумашовой в Кировский районный суд, в том числе положительном заключении органа опеки и попечительства Индустриального района Барнаула от 23.07.2019 (по месту жительства). Психологическое обследование детей в рамках гражданского дела по восстановлению Тумашовой в родительских правах не проводилось. Решение об опросе несовершеннолетних в рамках гражданского дела по восстановлению Тумашовой в родительских правах судом не принималось. Как отмечают в мэрии Новосибирска, барнаульская опека характеризует Тумашову положительно.

— Тумашова неоднократно обращалась в отдел опеки и попечительства администрации Кировского района Новосибирска (письменно, устно, посредством телефонной связи) по вопросу оказания содействия в организации общения с детьми, передавала подарки, но приемный родитель не предоставила Тумашовой возможность встречаться и общаться с детьми. Из заключения органа опеки и попечительства администрации Индустриального района Барнаула о восстановлении Тумашовой в родительских правах, представленного в Кировский районный суд, следует, что мать сестер-двойняшек изменила свой образ жизни, отношение к воспитанию детей, устроилась на работу, создала надлежащие условия для проживания дочерей.

Ригина и Сергей хотят вернуть своих биологических детей в семью Фото: Ригина Тумашова

Что говорит биологическая мама двойняшек Ригина Тумашова согласилась рассказать свою историю — она не отрицает, что была наркоманкой и употребляла опиоидные наркотики. — Я наркозависимый человек в прошлом. У меня не было своего жилья. Вела совершенно безобразный образ жизни. Когда забрали Марусю (старшую дочь, которой сейчас 17 лет. — Прим. ред.), я не сразу опомнилась, это был 2012 год, не сразу взяла себя в руки. Затем начала медленно, постепенно приходить в себя. Забеременела девчонками. На тот период девчонкам было по девять месяцев, я уже не употребляла 1,5 года. Я родила их, мне жить негде было абсолютно. Жили 1,5 месяца в кризисном женском центре. Затем Тумашова уехала с двойняшками в другое село, где сняла жилье, а потом приехала к своей матери в аварийный дом. Ей нужно было оформить материнский капитал. — 10 апреля было, снег сильный лупил, ветер такой. Я с мамой их оставляю, 11 апреля сама звоню в соцзащиту, в опеку, всех предупреждаю, что девчонок оставляю с мамой. Еду назад, мама звонит: «Девчонок приехали, забрали». Я, конечно, понимаю, что это не оправдание. От этой несправедливости я сорвалась. Я употребила наркотик, и в 2014 году меня лишили (родительским прав. — Прим. ред.). Единожды был срыв. Я взяла себя в руки. Я снялась с учёта 9 января 2018 года, — рассказывает Ригина Тумашова. Она добавила, что шла к этому решению врачей шесть лет. За это время она родила ещё одного ребёнка — мальчика, которому сейчас два годика. — Почему я раньше не восстанавливались в родительских правах? Потому что я не имела этой юридической возможности. Как только меня сняли с учёта — я сначала вернула старшую дочь. Я восстановилась в родительских правах. У меня очень много характеристик и от детского дома Машиного, и от соседей за все годы. Я все это время боролась за своих детей.

По словам Ригины Тумашовой, биологический отец детей тоже исправил своё поведение Фото: Ригина Тумашова

«Будет так, как я хочу»

Сейчас Ригина в официальном браке с Сергеем Тумашовым, биологическим отцом, как она утверждает, всех её четырех детей. У троих старших детей в графе «Отец» стоит прочерк. — Мы же не ангелы были, и много времени я с ним периодически жила, не жила. Он не сразу со мной пошёл в ногу, то есть так, как я. Он срывался, уходил, сидел, потом возвращался. И только сейчас, 8 мая того года, он освободился, устроился на работу. Первый раз в жизни. Сейчас я вижу эти изменения. На учёте состоит — это мы только сейчас узнали на суде, потому что он не прописан у меня, он прописан в Косихе. Он выпивал, выпивоха был очень хороший. В распоряжении редакции оказалось то самое заявление от Ригины Тумашовой о нападении Сергея на их маленького сына (позже женщина забрала жалобу из полиции).

— Держа ребёнка вниз головой за ноги, тряс его со словами: «Мой ребёнок, что хочу, то и делаю», — говорится в заявлении.

Женщина не отрицает, что писала заявление на своего нынешнего супруга. — Опровержение этому заявлению есть. Я до сих пор не могу бросить его, понимаете, в плане беды. Я и по-хорошему, и по-плохому, и давила семьей, и давила детьми на него. Мы с Серёжкой гуляли на улице. «Это мой сын», — хватает его и за ножки тянет к себе. Для меня это было предательство с его стороны. И это женская обида — я сама вызываю милицию, я не знаю, как его остановить, приструнить так, чтобы он понял свою ошибку и сделал выбор. Это была моя ошибка. Я не думала, что сейчас, через столько лет, так сильно зацепятся за это, — объясняет Ригина Тумашова. Она подтверждает, что Сергей Тумашов неоднократно был судим. — Он постоянно сидел раньше, у него 158-я (статья «Кража»). Да, он четыре раза судим. Первый раз 111-я («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») у него, это было, когда мы ещё друг друга не знали, — рассказывает женщина. Она утверждает, что Сергей изменился и очень ждёт возвращения детей. До этого года они даже не знали, где находятся двойняшки. — Я переверну мир, но заберу их. Я до сих пор понимаю, к чему иду, зачем это делаю и что будет так, как я хочу. Да, я хочу сейчас вырвать их из семьи. Вам сказать почему? Потому что Ольга Анатольевна брала моих детей под возмездную опеку, временную — если бы она их удочерила, я бы сейчас и шага не сделала, я бы ей ноги целовала и просто помогала со стороны. Но когда она их брала, то прекрасно знала, что есть куча родственников, есть непутевая мамаша — а вдруг она возьмётся за голову. Во-первых, они там всего три года — это первое. Там не сложившаяся семья. Если бы Ольга Анатольевна удочерила моих детей, тогда бы я верила в эту любовь. А в возмездную любовь я не верю. Нет, я не осознаю [что у детей психологическая травма возникнет], потому что я в это не верю, — убеждена Ригина Тумашова.

Лиза (слева) с Таней хоть и двойняшки, но совсем разные по характеру Фото: Александр Ощепков

«Для детей это настоящий ад»

Сейчас с девочками, которых должны будут вернуть биологической матери, работают психологи благотворительного фонда «Солнечный город». — У нас нет сформированной позиции в отношении того, как правильно поступить, потому что мы совершенно не знаем семью, которая находится в Барнауле. У нас нет никакой объективной информации. Всё это только на эмоциях. Решение суда вынесено. Соответственно, суд базировался на какой-то информации. Я не уверена ни в той, ни в другой истории, потому что по большому счёту Куприянова брала этих ребят при условии, что она остается приёмным родителем, а не усыновителем для них, то есть она должна была иметь возможность выстраивать отношения с кровными родителями, так как это и положено, если бы они восстанавливались. Это обязанность приёмного родителя — так делать, — рассказывает корреспонденту НГС директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксёнова. Она добавила, что в первую очередь специалистов заботит состояние детей. — Здесь у меня уже есть сформированная позиция. Я вижу, что учитываются интересы взрослых и совершенно не учитываются интересы детей. Мама, по идее, идет по пути, который прописан в законе. В этом отношении к ней не должно быть никаких претензий. Но я убеждена, что у нас чаще всего принимаются решения на основании каких-то взрослых эмоций, хотелок. Про детей в таких историях очень часто забывают. Дети не были в курсе, что у них есть ещё родитель. Два маленьких человека, которые с полным осознанием и сформированной привязанностью живут в семье. Что сейчас с ними будет происходить — это реальный ад. В этом я точно уверена, какая бы прекрасная кровная мама ни была, это всё равно будет ад по перемещению детей, — убеждена Марина Аксёнова.

Девочки успели привязаться не только к маме и папе, но и к братьям и сёстрам Фото: Александр Ощепков